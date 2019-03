von SK

Leichtathletik: Bei den Deutschen Hallen- und Winterwurfmeisterschaften der Senioren in Halle an der Saale haben drei Senioren aus dem Bezirk Hegau-Bodensee erfolgreich teilgenommen. Jens Kresalek vom PTSV Konstanz holte sich in seiner Spezialdisziplin in der Altersklasse M 45 überlegen die Deutsche Meisterschaft. Er warf seinen Speer auf 53,34m. Er hatte mit seiner gute Serien die Konkurrenz im Griff.

Zwei Silbermedaillen sicherte sich Claudia Vollert von der LG Radolfzell (W 65) im Hammer- und Diskuswurf. Den Hammer schleuderte sie auf 27,93m und der Diskus landete beim weitesten Wurf bei 24,14m. Sie freute sich neben ihren Medaillen vor allem über ihre Leistungen im Bereich der Bestleistungen als Fünfte im Kugelstoßen (8,29m) und Speerwurf (19,66m). Mit einer starken Leistung trotz sehr starker Konkurrenz wartete Timo Laßmann (M 50, TuS Meersburg) im Kugelstoßen auf. Mit einer sehr guten Serie und 13,39m wurde er in einer knappen Entscheidung Fünfter. (her)