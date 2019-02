von Winfried Herzig

Drei Athletinnen – drei Starts – drei Medaillen: Erfolgreicher hätten die Deutschen Hallenmeisterschaften der U20 in Sindelfingen für den Leichtathletik Club Überlingen nicht verlaufen können. Mit Ella Buchner (Gold im Stabhochsprung), Lisa Kramer (Silber im Dreisprung) und Johanna Siebler (Bronze im Kugelstoßen) war es ein unglaubliches Wochenende für den LC Überlingen. Nicht zu vergessen der achte Platz von Tom Bichsel (LG Radolfzell), den der talentierte Mehrkämpfer mit dem Speer bei den Deutschen Winterwurfmeisterschaften, die ebenfalls in Sindelfingen stattfanden, erreichte. Damit waren immerhin vier Athleten aus dem Bezirk erfolgreich.

Ella Buchner war Überraschungssiegerin

Ella Buchner (bisherige persönliche Bestleistung 3,85m) brachte den Sindelfinger Glaspalast als Überraschungssiegerin in einem an Spannung kaum zu überbietenden Stabhochsprung-Wettkampf zum Beben. Zuvor war sie eine Woche mit der Schule beim Skikurs, so dass sie mit müden Beinen an den Start ging.

Einspringen verlief nicht erfolgreich

Das Einspringen verlief dadurch nicht sehr rund und Buchner entschied sich, bereits bei 3,55m einzusteigen. Die Anfangshöhe und die folgenden 3,70m meisterte sie im ersten Versuch. Ihr Trainer Bernd Siebler entschied, die 3,80m auszulassen, um Kraft für die entscheidenden Sprünge zu sparen. „Nach Ellas genialen Sprüngen bei den Badischen Hallenmeisterschaften eine Woche zuvor, wusste ich, dass sie über vier Meter springen kann. Allerdings ging ihr damals am Ende die Kraft aus“, so Siebler.

Mit dem dritten Versuch die Latte überquert

Nachdem sie die 3,90m zweimal gerissen hatte, konnte sie die Latte erst beim dritten Mal gültig überqueren. Damit lag sie auf dem vierten Platz und schaffte die Norm für den Bundeskader NK1 U20. 4,00m übersprang Buchner im ersten Versuch mit viel Luft über der Latte – 10cm höher als der Badische Rekord.

Buchner aufgrund weniger Fehlversuche Siegerin

Von den fünf verbliebenen Athletinnen übersprang nur Dovile Scheutzow vom SC Potsdam im ersten Versuch diese Höhe. 4,05m konnte keine der Athletinnen – drei hatten gepokert und 4,00m ausgelassen – mehr überspringen, so dass Buchner aufgrund weniger Fehlversuche im gesamten Wettkampf als Siegerin feststand. „Im Sommer möchte ich nun auf jeden Fall die Norm für die U-20-Europameisterschaften schaffen“, erklärte Buchner im anschließenden Sieger-Interview.

"Für eine Stabhochspringerin hat Ella die besten Voraussetzungen"

Die geforderten 4,05m sind für Buchner in greifbarer Nähe, sind sich die beiden Nachwuchs-Bundestrainer Stephan Munz und Alexander Gakstädter sicher. Munz: „Für eine Stabhochspringerin hat Ella die besten Voraussetzungen, da sie mit Mut und vollem Risiko springt.“

Lisa Kramer ist Deutsche Vizemeisterin

Bereits am ersten Tag wurde Lisa Kramer im Dreisprung Deutsche Vizemeisterin. Nachdem der erste Sprung um die 13m übertreten und somit ungültig war, konnte sie im zweiten Versuch mit soliden 12,56m den einzigen gültigen Sprung im Wettkampf landen.

Volles Risiko aufgrund einer Fersenprellung

Aufgrund einer Fersenprellung ließ sie zwei Versuche aus und ging auf volles Risiko in den beiden anderen Sprüngen, die sie jedoch auch übertrat. 12,56m reichten der Bundeskaderathletin an diesem Tag für die Silbermedaille.

Johanna Siebler verbesserte persönliche Bestleistung

Den Überlinger Medaillensatz vervollständigte Johanna Siebler mit Bronze. In einem packenden Kugelstoß-Wettkampf ließ es die U-20-WM-Teilnehmerin gemächlich angehen. 13,91m aus dem zweiten Versuch reichten für das Finale der besten Acht. Im vierten Versuch verbesserte die Siebenkämpferin ihre persönliche Bestleistung auf 14,54m und schob sich auf den zweiten Platz, was ihr die Anerkennung der Spezialistinnen und ihrer Trainer einbrachte.

Überlingerinnen haben Chance auf Europameisterschaft-Teilnahme

Mit 15,05m wurde sie von Jule Steuer aus Magdeburg im vorletzen Versuch auf den dritten Rang verdrängt. Nach dem Erfolg bei den Deutschen Meisterschaften haben nun alle drei Überlinger Athletinnen die Chance, im Juli an den U-20-Europameisterschaften in Boras (Schweden) teilzunehmen.

Tom Bichsel wurde Achter

Tom Bichsel von der LG Radolfzell trat in seiner Spezialdisziplin, dem Speerwurf an und konnte mit dem achten Platz immerhin eine Endkampfplatzierung erreichen. Allerdings war er nach einer Grippe angeschlagen. Dafür sind die 55,73m ein achtbares Ergebnis. Dass er deutlich weiter werfen kann, hatte er schon im vergangenen Jahr bewiesen. (her)