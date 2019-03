von SK

2. Volleyball-Bundesliga: Beide Partien sollte die Mannschaft von Spielertrainer Christian Pampel gewinnen, will sie weiterhin realistische Chancen auf den Klassenerhalt haben. „Das ist zwar ein Nachteil für uns, zwei Spiele so nah aufeinander bestreiten zu müssen“, sagt der Diagonalangreifer, fügt aber gleich hinzu: „Andere Vereine müssen das auch. Das ist also gerecht.“

FT Freiburg – TSV Mimmenhausen (heute, 20 Uhr, Burdahalle im FT-Sportpark). – Durchwachsen sind die Gefühle der Mimmenhausener Spieler im Vorfeld dieser für den Klassenerhalt so wichtigen Partie. Das Hinspiel ist ein Grund dafür. Der Aufsteiger hatte das badische Duell beim 1:3 unnötig verpatzt. „Mit Geduld und Konsequenz“, so der Freiburger Trainer Jakob Schönhagen nach dem Schlusspfiff am 17. November, habe sein Team den Gastgeber besiegt. Pampel jedenfalls war alles andere als „amused“, kündigte an, „dass wir uns in den nächsten Spielen anders präsentieren“. Das gelang – und soll nun in Freiburg wiederholt werden.

Er ist sich der schwierigen Aufgabe bewusst: „Freiburg hat eine sehr gute Mannschaft“, sagt er, „da entscheiden Kleinigkeiten darüber, wer gewinnt.“ Weil aber im Rennen um den Klassenerhalt „alles sehr eng ist“, FT Freiburg auf jeden Fall hinter dem TSV in der Tabelle gehalten werden soll, sollte der TSV Mimmenhausen am Samstag unbedingt punkten.

VolleyYoungStars Friedrichshafen – TSV Mimmenhausen (Sonntag, 16 Uhr, ZF-Arena). – Während Mimmenhausen in Freiburg nicht als Favorit ins Duell der südbadischen Vereine geht, trotz der besseren Tabellensituation, wird von den Blau-Gelben am Sonntag wie selbstverständlich ein Erfolg über Bundesligastützpunkt erwartet. Pampel kennt als ehemaliger Friedrichshafener Spieler die Spielstärke des Gegners. Er warnt davor, das Fell des Bären, sprich die Punkte, schon zu verteilen, ehe das zottelige Biest erledigt ist. Respekt hat er vor der spielerischen Qualität der YoungStars. Wer auf der anderen Seite die Nachwuchsvolleyballer fragt, vor wem sie die meiste Achtung haben, ist Pampel der meistgenannte Name, gefolgt von Jonas Hoffmann, Mimmenhausener Außenangreifer und ein ehemaliger YoungStar.

„Bei einer Mannschaft mit so einem herausragenden Spieler geht es darum, ihn zumindest zeitweise in den Griff zu bekommen“, sagt Friedrichshafens Trainer Adrian Pfleghar zum Thema Pampel, „aber wir freuen uns auf ein stimmungsvolles Derby.“ Benedikt Waldinger ist zuversichtlich, dass es klappt: „Wir gehen mit Selbstvertrauen ins Spiel“, kündigt der Diagonalangreifer an. „Und wenn Mimmenhausen seinen Fanclub Die Schwarze Wand mitbringt“, würden wir uns freuen“, sagt Kapitän Leon Zimmermann.

Mimmenhausener Ansprüche sind etwas größer. Sechs Punkte aus diesen beiden Partien? „Das wäre traumhaft“, sagt Pampel. Weil er aber Realist ist, weiß er, dass es weniger werden können. „Damit wäre ich auch zufrieden“, sagt Pampel, obwohl mit diesen sechs Zählern das Saisonziel 30 Punkte schon vier Spieltage vor dem Saisonende erreicht wäre. (gsc/heh)