Fußball: Am Wochenende wird es für die Verantwortlichen der Vereine des Bezirks Bodensee streng. Gleich zweimal müssen sie ihren Club bei den vorbereitenden Sitzungen fürs Spieljahr 2019/2020 vertreten. Heute um 9.30 Uhr findet der Bezirksjugendtag in Immenstaad statt, am Sonntag zur gleichen Uhrzeit der Bezirkstag der Aktiven in Gailingen.

Themen beim Jugendbezirkstag gehen nicht aus

Auch wenn die Tätigkeitsberichte des Jugendausschusses bereits veröffentlicht wurden, werden Bezirksjugendwart Hans-Peter Restle (Pfullendorf) in der Linzgauhalle die Themen garantiert nicht ausgehen. So wird er nicht nur seine Ausführungen in den Mittelpunkt stellen, mit Verbandstrainer André Malinowski (Freiburg) hat er noch einen Referenten, der sich mit den neuen Spielformen der E- bis G-Junioren befasst. Immer ein Höhepunkt ist die Ehrung der Staffel- und Pokalsieger, bevor die Tagesordnung die Wahl der Mitglieder des Bezirksjugendausschusses vorgibt. Hier wird es auf einigen Positionen Änderungen geben. Erfahrungsgemäß den größten Aufwand bereitet die Festlegung der Spielklassen und Einteilung der Teams fürs Spieljahr 2019/2020.

Spannende Anträge in Gailingen

Am Sonntag um 9.30 Uhr findet dann am geografisch entgegengesetzten Ende des Bezirks der Bezirkstag der Aktiven in Gailingen statt. Auch der beginnt mit den Rechenschaftsberichten des Ausschusses und der Ehrung der Meister, Staffel- und Pokalsieger. Die Wahl der Mitglieder des Bezirksfußballausschusses, an der Spitze Bezirksvorsitzender Konrad Matheis (Sauldorf), umfasst zahlreiche Positionen. Spannend wird es aber bei der Erledigung der Anträge. Da legt Matheis (siehe Kasten) einen auf Umstrukturierung der Kreisligen vor, der sicher Diskussionen auslösen wird. Außerdem stehen Berichte zum Digitalen Spielerpass und zur Neuordnung des SR-Solls auf der Tagesordnung, die als letzten Höhepunkt die Einteilung der Teams fürs kommende Spieljahr vorsieht. (kha)