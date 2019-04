von SK

Kunstturn-Oberliga: Nach einer spannenden und nervenaufreibenden Saison ging es für die TG-Hegau-Bodensee am Samstag zum Ligafinale nach Löffingen. Das gesamte Finale über boten sich die Mannschaften einen knappen Kampf um die Punkte. Am Ende wurde die TG Hegau-Bodensee Meister, mit 0,1 Punkten Vorsprung (272,750:272,650) vor der SG Kirchheim. Sie bestätigte somit, dass die Wettkämpfe der Hinrunde zurecht gewonnen worden waren.

Druck war denkbar groß

Der Druck, dort in Löffingen gute Leistungen zu zeigen, war denkbar hoch. Die TG-Turner standen aufgrund der teilweise recht knapp gewonnenen fünf Vorrunden-Wettkämpfe unter dem großen Druck, im zeitgleichen Wettstreit aller Mannschaften zu beweisen, dass sie sich zurecht an die Spitze der Tabelle gesetzt hatten.

Selten war Niveau an der Spitze so ausgeglichen

Selten war das Niveau an der Spitze so ausgeglichen wie in dieser Saison. Wie die Hegauer haben auch die anderen Mannschaften während der Saison an Stabilität gewonnen, und sie verstärkten sich fürs Finale teilweise mit dem einen oder anderen Turner. Im Gegensatz dazu musste die TG Hegau-Bodensee im Finale auf ihren besten Mann an den Ringen verzichten. Auch an Barren und Pferd machte sich die Abwesenheit von Janis Weber, der Vater wurde, bemerkbar. Dennoch standen die Vorzeichen aufgrund der intensiven, guten Vorbereitung, der breit aufgestellten Mannschaft und der Aussicht, erstmalig mit diesem Team Oberliga-Meister zu werden, sehr gut.

Bis auf einen Patzer fehlerfrei

Der Wettkampf startete für die Jungs in gewohnter Reihenfolge am Boden. Bis auf einen Patzer blieben die Turner an diesem Gerät fehlerfrei. Weiter ging es am Pauschenpferd. Im Gegensatz zu den Kontrahenten präsentierten sich die Hegau-Turner fehlerfrei. Alle vier Athleten zeigten sichere, schöne Übungen. Ebenfalls ohne Fehler blieben sie auch an den Ringen. Zur Pause hatte sich die TG-Hegau-Bodensee eine solide Grundlage an Punkten erturnt, um mit genügend Polster ohne Druck in die zweite Wettkampfhälfte starten zu können. Die wurde mit dem Sprung eröffnet.

Zweimal stach der Joker

Der sonst stabil turnende Noel Weber konnte seinen sehr gut ausgeführten gestreckten Tsukahara nicht in den sicheren Stand bringen und stürzte. Die Trainer Norbert Garni und Carsten Holtschmidt handelten schnell und entschieden, von der nur beim Ligafinale gegebenen Möglichkeit, einen Joker zu ziehen, Gebrauch zu machen. In einem solchen Fall wird die verturnte Übung nicht gewertet und ein zuvor festgelegter Ersatzturner, in diesem Fall Nils Holtschmidt, kommt zum Einsatz. Dessen Sprung gelang hervorragend, sodass die Turner vom Bodensee an diesem Gerät ein sehr gutes Mannschaftsergebnis erzielten. Auch am Barren war noch mal der Jokes erforderlich. Dieser, in diesem Fall Johannes Osse vom TV Markdorf, zeigte eine perfekte Übung und sorgte dafür, dass auch der Barren mit einem guten Ergebnis für die TG Hegau-Bodensee bewertet wurde. Wie bereits bei sämtlichen Vorrunden-Wettkämpfen erturnte sich die Mannschaft beim letzten Gerät des Tages, dem Reck, mit gewohnt stabilen und guten Leistungen die höchste Tages-Teamwertung.