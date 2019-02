von Karl-Heinz Arnold

Für den Hegauer FV waren die Südbadischen Futsalmeisterschaften in der Unterseesporthalle in Radolfzell in erster Linie ein Kräftemessen mit dem Liga-Konkurrenten SC Freiburg. Punktgleiche Vorrunde, ein Unentschieden im Gruppenspiel – erst das abschließende Sechsmeterschießen brachte den Hegauerinnen beim 5:3-Endstand die Trophäe.

Spielplan musste umgestellt werden

Noch vor Turnierbeginn stellten dabei die Absagen vom SV Oberasbach und dem SC Eichstetten die Frauenausschuss-Vorsitzende des SBFV, Ute Wilkesmann, vor die Herausforderung, einen neuen Terminplan zu erstellen mit einer Spielzeit von 15 statt zwölf Minuten.

Temporeicher Futsal

Der Spannung tat dies keinen Abbruch. Die Mannschaften zeigten über weite Strecken temporeichen, interessanten Futsal und ließen erkennen, dass gute Technik für das Spiel in der Halle äußerst wichtig ist. So freuten sich die Zuschauer über teils kuriose Treffer und die Fairness aller Teams.

Favoriten in einer Gruppe

In Gruppe A trafen die Favoriten SC Freiburg und Hegauer FV (beide Regionalliga) erstmals aufeinander und trennten sich wenig überraschend 2:2. Beide zogen dann auch mit je zehn Punkten ins Halbfinale ein, die Freiburgerinnen aufgrund der besseren Tordifferenz als Gruppensieger. In Gruppe B marschierte die SG Mahlberg (Landesliga) mit vier Siegen in vier Spielen durch.

Spannende Halbfinalspiele

Ein Stadtderby mit offenem Ausgang bis zum Schluss lieferten sich im Halbfinale der SC Freiburg und der FC Alemannia Freiburg-Zähringen. Erst im Sechsmeterschießen (4:3) konnte der SCF den Krimi für sich entscheiden. Auch der Hegauer FV hatte gegen die SG Mahlberg Mühe, setzte sich aber am Ende mit einem 2:0-Sieg durch. Der FC Alemannia Freiburg-Zähringen wurde nach einem 1:0-Erfolg Dritter.

Entscheidung fiel im Sechsmeterschießen

Der Höhepunkt des Turniers war das Endspiel der beiden kampfstärksten Mannschaften. Zweimal lief der Hegauer FV erfolgreich einer Freiburger Führung hinterher, sodass die reguläre Spielzeit erneut 2:2 endete. Es folgte das finale Sechsmeterschießen, das der Hegauer FV mit 5:3 gewann und damit den Titel erfolgreich verteidigte.