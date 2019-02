von SK

Die Süddeutschen Meisterschaften der langen Strecken in Würzburg waren der erste Höhepunkt des Wettkampfjahres für die Schwimm-Sport-Freunde Singen. Es war bereits eine der letzten Möglichkeiten, sich über die kräftezehrenden Strecken von 400m Lagen und 800m/1500m Freistil für die Deutschen Meisterschaften im Sommer zu qualifizieren.

Qualifizierungszeiten stehen noch nicht fest

Inwieweit das geklappt hat, steht noch nicht fest, da die Ausschreibung zu den nationalen Titelkämpfen noch nicht veröffentlicht ist und somit die zu unterbietenden Qualifizierungszeiten noch nicht feststehen. Vanessa Steigauf, Mattia Scigliano und Alessandro Axmann stellten sich der Aufgabe.

Vize-Meistertitel für Vanessa Steigauf

Die drei Schwimmer hatten sich insgesamt für sechs Starts qualifiziert. Vanessa Steigauf war auf allen drei Strecken startberechtigt. Über 400m Lagen und 1500m Freistil blieb sie hinter ihren Möglichkeiten und kam nicht an ihre Bestzeiten heran. Die 800m Freistil am Sonntag waren dann aber von Erfolg gekrönt, hier konnte sie sich gegenüber den zwei Wochen zurückliegenden Baden-Württembergischen Meisterschaften steigern und sicherte sich den Vize-Meistertitel hinter ihrer Konkurrentin vom Olympiastützpunkt in Saarbrücken.

Alessandro Axmann stellt neue Bestzeit auf

Alessandro Axmann verbesserte seine persönliche Bestzeit über 1500m Freistil um satte 17 Sekunden gegenüber der erst zwei Wochen alten Bestmarke. Damit schiebt er sich mit 17:41,35 auf Platz 13 der deutschen Bestenliste seines Jahrgangs vor. Mit dieser Platzierung sollte die Teilnahmeberechtigung zu den Deutschen-Jahrgangsmeisterschaften im Mai erreicht sein, denn hier sind die besten 20 Sportler der Bestenliste des Deutschen Schwimmverbandes des jeweiligen Jahrgangs startberechtigt. Über 400m Lagen stellte Alessandro zudem erneut eine persönliche Bestzeit auf.

Matta Scigliano bestätigt seine Zeit

Mattia Scigliano bestätigte bei seinem Start über 800m Freistil trotz krankheitsbedingtem Trainingsrückstand seine Zeit, die er vor zwei Wochen bei den Baden-Württembergischen Meisterschaften schwamm.

Teilnahme an Deutschen Meisterschaften wird sich zeigen

Sobald die Qualifizierungsnormen für die offenen Deutschen Meisterschaften im August veröffentlicht sind, zeigt sich, ob Vanessa Steigauf und Mattia Scigliano auch dieses Jahr in Berlin auf den langen Strecken im Einsatz sein werden. Über die Kurz- und Mittelstrecken stehen die Qualifizierungswettkämpfe noch aus. (mst)