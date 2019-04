von SK

Fußball-Verbandsliga: 1. FC Rielasingen-Arlen – TuS Oppenau (Sonntag, 15 Uhr). – Tabellenführer gegen Schlusslicht: Die Favoritenrolle ist am Sonntag auf der Talwiese klar verteilt, zumal die Stimmung beim 1.FC Rielasingen-Arlen nach dem Einzug ins Verbandspokalfinale kaum besser sein kein. Das Pokalfinale tritt angesichts der Situation in der Meisterschaft aber erstmal in den Hintergrund, weil ein ambitioniertes Programm bis zum Saisonhöhepunkt wartet.

Trainer Michael Schilling weiß um die Gefahren, die im Spiel gegen den Tabellenletzten und designierten Absteiger drohen. „Ein Sieg muss her, aber wir wissen alle, wie schwer diese Spiele sind. Konzentration von der ersten Minute wird auch gegen den TuS Oppenau gefordert sein. Sehr wichtig ist sicherlich wieder die Geduld der Spieler und auch der Zuschauer“, so Schilling.

Personell sieht es nicht schlecht aus. Christoph Matt war beim Pokalspiel in Donaueschingen wieder 20 Minuten im Einsatz und Pascal Rasmus kehrte nach seiner Zerrung wieder ins Mannschaftstraining zurück. Einzig Lars Herrmann fehlt, der immer noch an hartnäckigen Knieproblemen laboriert.

Für den TuS Oppenau sprechen wenig Argumente. Dem Aufsteiger gelangen in zwölf Auswärtsspielen ganze sechs Tore, immerhin konnte er mit dieser Ausbeute vier Punkte mitnehmen. Die Mannschaft von Spielertrainer Christian Seeger hatte nach Abschluss der Vorrunde nur noch minimale Hoffnungen auf den Klassenerhalt mit mageren neun Vorrundenpunkten. Nach neun Rückrundenspielen steht sie noch immer bei diesen neun Punkten. (te)

SV 08 Kuppenheim – FC 03 Radolfzell (Samstag, 15.30 Uhr). – Nach der Osterpause geht die Reise des FC 03 Radolfzell am Samstag nach Kuppenheim. Nach dem Triumph am vergangenen Spieltag in einem tollen Spiel gegen den Freiburger FC gilt es den Blick wieder nach vorne zu richten. Radolfzell will die bisher sehr gute Runde mit einem Spitzenplatz abschließen und geht daher jede Partie voll konzentriert an.

Jetzt geht es in Kuppenheim gegen eine Mannschaft, die bisher eine solide Runde spielt und mit 40 Punkten auf Platz sechs steht. Kuppenheim kam etwas schlecht in die Runde, doch ab dem elften Spieltag ging es bergauf. In dieser Phase konnte der SV sechs Spiele in Folge gewinnen, unter anderem zuhause gegen Offenburg und Freiburg. So wird es den Radolfzellern sicher nicht leicht gemacht, in Kuppenheim als Sieger vom Platz zu gehen. Doch sollten die Mettnauer ihr Können wie in den vergangenen Wochen abrufen, ist auch in Kuppenheim etwas zu holen.

Die Statistik spricht für den FCR: In neun Spielen gegeneinander ging Radolfzell sechs Mal als Sieger vom Platz und verlor dreimal. Eine der Stärken des FC 03 Radolfzell in dieser Saison ist das schnelle Spiel in die Offensive mit den Topstürmern Stricker, Krüger, Niedhardt und Berisha. Aber nicht nur die Offensive spielt in dieser Saison gut. Im Tor steht der starke Torhüter Pascal Bisinger, davor eine sehr junge Abwehrreihe mit einem Schnitt knapp unter 20 Jahren. Und auch das Mittelfeld kann überzeugen und Spiele entscheiden – wie gegen Freiburg, als Moritz Hlavacek alle drei Tore erzielte. (km)

FC Auggen – SC Pfullendorf (Sonntag, 15 Uhr). – Drei Spiele binnen sechs Tagen stehen für den SC Pfullendorf an. Auftakt des Mammutprogrammes ist am Sonntag (15 Uhr, Lettenpark) beim FC Auggen. Im Auswärtsspiel beim Tabellenfünften wollen die Pfullendorfer ihren Aufwärtstrend der vergangenen Wochen bestätigen und nicht mit leeren Händen nach Hause fahren.

Im letzten Spiel vor zwei Wochen gegen den SV 08 Kuppenheim zeigte der SCP eine Glanzleistung. Gegen die unbequemen Gäste gewannen die Rot-Weißen hochverdient mit 4:0. Doch nun steht in Auggen das nächste schwierige Auswärtsspiel für den Sportclub an, der seit der Winterpause auswärts noch punktlos ist. Die Mannschaft von Trainer Marco Schneider ist seit fünf Spielen ungeschlagen und holte in diesen elf Zähler, steht nun auf dem fünften Platz.

„Auggen ist sehr robust und zweikampfstark. Zudem sind sie sehr laufstark und beherrschen auch das Kombinationsspiel. Sie gehören zurecht in das vordere Drittel der Tabelle. Das wird eine schwere Aufgabe“, urteilt SCP-Coach Konrad über den Gegner, bei dem die Linzgauer vor gut zwei Jahren mit 2:1 verloren und dadurch den bitteren Gang in die Landesliga antreten mussten. Das Hinspiel gewannen die Pfullendorfer allerdings mit 3:0. (te)