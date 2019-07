Die Badischen Mehrkampfmeisterschaften der U16 und U14 fanden für die Leichtathleten des Bezirks diesmal beim heimischen Gastgeber Konstanz statt. Über zwei Tage wurden im Bodenseestadion disziplinspezifische Blockmehrkämpfe und auch Sieben- und Neunkämpfe ausgetragen.

Viermal Gold für den Bezirk

Mit je zwei Goldmedaillen in der weiblichen und männlichen Konkurrenz und dazu einigen Podestplätzen konnte sich der Leichtathletik-Bezirk Hegau-Bodensee ein weiteres Mal gut präsentieren. Ein Überlinger Trio belegte im Siebenampf der Altersklasse weiblich 14 gleich das ganze Podest und konnte nach dem zweitägigen Hitze-Wettkampf mehr als zufrieden sein. Clara Endres holte hier Gold vor ihren Vereinskolleginnen Pia Schmidt-Rüdt und Clara Zang.

Elias Keller ist Medaillenfavorit

Die Siege in den Blockmehrkämpfen in der Altersklasse 14 blieben nach fünf Disziplinen mit Elias Keller vom TuS Gottmadingen (Block Sprint/Sprung) und Jolanda Kallabis von der TG Stockach (Block Lauf) den Favoriten überlassen. Beide konnten mit persönlichen Bestleistungen die Qualifikationsnorm für die Deutsche Meisterschaft in drei Wochen deutlich überbieten. Elias Keller ist mit der Siegespunktzahl von 2872 bei der Deutschen Meisterschaft Blockwettkämpfe U16 am 10. bis 11. August in Lage, Nordrhein-Westfalen, ein klarer Medaillenfavorit.

Über hundert Punkte Vorsprung

Einen weiteren Sieg holte Joshua Gora (LG Salemertal) in der Altersklasse männlich 12 im Block Wurf. Mit neuen persönlichen Bestleistungen im Weitsprung (4,35m) und im Kugelstoßen (8,34m) holte er sich die entscheidenden Zentimeter zum Sieg. Er erreichte 1999 Punkte und hatte damit über hundert Punkte Vorsprung auf den Zweitplatzierten.

In der Altersklasse weiblich 12 erreichte Lea Brauner (StTV Singen) im Block Sprint/ Sprung die Bronzemedaille. Sie konnte an diesem Wettkampftag gleich drei neue Einzelbestleistungen im 60-Meter- Hürdensprint, im Weitsprung und im Speerwurf für sich verbuchen.

Bronze für Fabien Braun und Finn Mühlbauer

Fabien Braun (TV Engen) wurde ebenfalls dritte. Sie startete in der Altersklasse weiblich 13 im Block Wurf und konnte eine weitere Bronzemedaille zusammen mit ihren Vereinskameradinnen in der Mannschaftswertung erringen. Im Block Lauf der Altersklasse männlich 13 erreichte Finn Mühlbauer von der TG Stockach einen Podestplatz. Mit Bestzeiten im 75-Meter-Lauf (10,3sek) und im Hürdensprint (10,11sek) sicherte er sich Bronze. (nk)