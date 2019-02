von SK

Am Tag nach den Badischen Hallen-Meisterschaften der U20 und U18 kamen die Athleten der Altersklassen 14 und 15 Jahre zum Zug. In Mannheim sammelten die Athleten des Bezirks zahlreiche Medaillen und Bestmarken.

Clara Endres gewann deutlich im Kugelstoßen

Die Überlingerin Clara Endres verbesserte ihre Kugelstoßleistung von 9,45m um mehr als einen halben Meter auf 10,01m und gewann damit deutlich ihren Wettbewerb. Im Weitsprung wurde sie Vizemeisterin mit 4,92m. Elias Keller vom TuS Gottmadingen wurde Badischer Meister im Weitsprung mit 5,57m und holte die Silbermedaille im Fünfer-Sprung mit 17,02m. Über 60m sprintete er schließlich in 7,83s zu Bronze.

Jolanda Kallabis gewinnt 800-Meter-Lauf

Einen weiteren Badischen Titel errang Jolanda Kallabis (TG Stockach). Sie konnte mit deutlichem Vorsprung den 800-Meter-Lauf in neuer Bestleistung gewinnen. Ihre Zeit betrug 2:16,82 Minuten.

Medaillen für Athleten vom LC Überlingen

Silbermedaillen gingen an Tim Jansen im Stabhochsprung (2,70m) und Marisa Jurtz (beide LC Überlingen) über 60-Meter-Hürden. Marisa lief Bestzeit in 9,20s und errang anschließend im Hochsprung noch Bronze mit 1,55m. Auch Jansen konnte sich eine weitere Medaille erkämpfen. Er belegte im Kugelstoßen Rang drei. Ebenso Bronze errang Florian Elsenhans vom LC Überlingen. In der M15 sprang er im Stabhochsprung 2,70m.

Mia Gottschlich gewann Bronze

Mia Gottschlich vom TV Konstanz holte sich im Hochsprungwettbewerb die Bronzemedaille. Mit 1,37m blieb sie deutlich unter ihrer Bestleistung, was ihr den direkten Kampf um den Titel verwehrte. Im Hürdensprint konnte sie sich verbessern und landete auf Rang acht. Ebenfalls enttäuscht war Julia Schlien aus Konstanz über das Ergebnis der 300m. Sie belegte nach einem schlechten Start nur Rang vier, obwohl sie im vergangenen Jahr die Badische Bestenliste angeführt hatte. (nk)