von SK

Für die Nachwuchsfußballer des FC Radolfzell lief es bestens bei den Südbadischen Futsal-Verbandsmeisterschaften in Schonach und Gaggenau, wo am Wochenende die jüngeren Jahrgänge am Start waren. Sowohl bei den C- als auch bei den D-Junioren ging der Titel an die Jungs von der Mettnau, die den Verband damit auch im März an den weiterführenden Wettbewerben vertreten werden.

Sieg im Sechsmeterschießen

Die C-Junioren brachten das Turnier im Schwarzwald mit einer makellosen Bilanz von vier Siegen in vier Spielen über die Runde. Die Vorrundengegner PTSV Jahn Freiburg (2:1) und SG DJK Donaueschingen (3:1) wurden ebenso geschlagen wie im Halbfinale die SG Tiengen, die fünf Treffer kassierte. Im Finale gegen den SC Freiburg ging es eng zu, ehe es mit einem 1:1 ins Sechsmeterschießen ging. Dieses gewann der FC Radolfzell mit 5:4 und sicherte sich somit den Titel.

D-Junioren auch erfolgreich

Bild: KHA

Die Radolfzeller D-Junioren mussten in Gaggenau antreten. Im Bezirk Baden-Baden fegten sie in der Vorrunde die SG Feldberg erst einmal mit 6:1 vom Feld, sodass im zweiten Spiel ein 1:1 gegen den Offenburger FV zum Einzug ins Halbfinale reichte. Gegner war der SV Weil, der beim 1:7 keine Chance hatte. Das Endspiel führte mit einem 2:0 gegen den SC Freiburg zum nächsten Radolfzeller Titelgewinn.

C- und D-Junioren eine Runde weiter

Die C-Junioren spielen nun im März in Eppelheim bei Heidelberg um die Süddeutsche Meisterschaft, während die D-Junioren Mitte März in Ellwangen das Endturnier des Baden-Württembergischen VR-Talentiade-Cups bestreiten.

D-Juniorinnen der SG Höri Zweiter

Bei den Juniorinnen blieben die ganz großen Erfolge aus. Die B- und C-Juniorinnen des Hegauer FV mussten sich diesmal mit Platz drei und Platz fünf zufriedengeben. Ins Finale schafften es allerdings die D-Juniorinnen der SG Höri, die in ihrer Vorrundengruppe als Zweite ins Halbfinale eingezogen und dort gegen die SG Kirchen-Hausen mit 3:0 erfolgreich waren. Im Finale sicherte sich schließlich der SC Sand mit 4:1 den Verbandstitel. (kha)