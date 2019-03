von SK

Handball, Landesliga

TV Meßkirch

TV Ehingen

29:30 (16:12)

Das Hinspiel war wohl eines der schlechtesten Meßkircher Spiele in dieser Saison. Das wollten sie in eigener Halle, trotz Personalmangel, wieder gerade biegen und begannen sehr engagiert. Die Abwehr stand, auch im Angriff lief es akzeptabel. Nach acht Minuten hatte sich der TVM eine 5:2-Führung erarbeitet. Diesen Vorsprung hielt Meßkirch die gesamte Halbzeit über. An diese Leistung wollten die Jungs nach dem Wechsel nahtlos anknüpfen, das gelang anfangs sehr gut. Der Vorsprung wurde sogar noch ausgebaut (20:14, 37.). Meßkirch spielte weiter konzentriert, hielt die Gäste auf vier bis fünf Tore Distanz. Etwa zehn Minuten vor Schluss verlor der TVM komplett den Faden, bekam nichts mehr auf die Reihe. Ehingen holte Tor um Tor auf und markierte (58.) sogar noch den Siegtreffer. Eine unglückliche und ärgerliche Heimniederlage. (js)

TV Meßkirch: Gasser, Tuchscherer, Gedig (9), Janeta, Mittenzwei, Kronhagel, Zacharias (4), Rebholz (5), Häusler (4), Kleinhans (5), Nopper (2), Potzinger.

TV Ehingen: Beck, M. Merk (2), Dannenmeyer (3), Schädler (2), Stodtko (3), Gessler (4), S. Merk, Renz, Schmidt (8), Jäger, Hosu (2), Güntert (2) und Ilgenstein (4).

HU Freiburg

TV Pfullendorf

35:27 (19:15)

Obwohl das Spiel gegen den stark aufspielenden Tabellenführer verloren wurde, hatte sich Pfullendorf sehr gut verkauft, eine starke, mannschaftlich geschlossene Leistung abgeliefert. Die Trainer Rupp/Schweikart mussten Staudacher und Single ersetzen, Sugg war wieder an Bord. Der klare Außenseiter zeigte sich sehr kampfbetont, hielt den stark spielenden Gastgebern tapfer stand. Schnell ging Freiburg in Führung, Pfullendorf blieb bis zur Halbzeit auf Schlagdistanz. Nach dem Wechsel baute der Favorit seinen Vorsprung schrittweise aus. Aber Pfullendorf gab zu keiner Minute auf und kämpfte bis zum Schlusspfiff. Auch die selten eingesetzten Spieler Karagol und Beckemeyer brachten sich sehr gut ein. Michael Schweikart zeigte sich zufrieden: „Wir sind als klarer Außenseiter angereist, mit dem Willen, es Freiburg nicht leicht zu machen. Sie haben im Rahmen ihrer Möglichkeiten gekämpft und das sehr gut gemacht.“ (st)

TV Pfullendorf: Thews, Yaren (beide Tor), Augustin (1), Beckemeyer (2), Blocherer, F. Brändlin (4), T. Brändlin, Burkert (2), Karagol (1), Kempf (10/2), Kreth, Scheitler.

TB Kenzingen

TuS Steißlingen II

27:27 (13:11)

Zwar ist die Siegesserie gerissen, doch bleibt der TuS auch im siebten Spiel hintereinander ungeschlagen und erkämpft sich mit dezimiertem und angeschlagenem Kader einen wertvollen Auswärtspunkt. Wie in den vergangenen Wochen musste Trainer Dominik Garcia improvisieren, neben den Langzeitverletzten fielen Abwehrchef Claudio Gattinger und Kreisläufer Marvin Bauer aus. Dies schien zunächst keinen Einfluss zu haben, der TuS startete gut, spielte klare Angriffe, konnte in der Folge nicht an den guten Beginn anknüpfen und erzielte in zwanzig Minuten nur ein Tor. Im zweiten Spielabschnitt entwickelte sich eine ausgeglichene Partie. Zu allem Unglück verletzte sich Christopher Benzinger und der TuS musste mit zwei Rückraumspielern und zwei Kreisläufern agieren. In dieser ungewohnten Formation tat er sich schwer, ergab sich aber nicht in sein Schicksal. Beim 27:27 verlor Kenzingen den Ball, der TuS hatte noch zwanzig Sekunden Zeit, brachte ihn aber nicht mehr im Tor unter. „Die Jungs haben alles gegeben, die Einstellung und der Kampfeswillen waren da“, war Trainer Dominik Garcia sehr zufrieden. (mw)

TuS Steißlingen II: Beck, Beetz (beide Tor); Bartels (1), Hilpert, Kirstein, C. Benzinger (5), Daniel Maier (5/1), Tassone (3), Rihm (5), David Maier (3), Weber (4), Wiedemann (1).