Frauenhandball: Nach drei intensiven Vorbereitungswochen mit dem Fokus auf dem athletischen Bereich, standen in der vergangenen Woche die ersten Halleneinheiten mit Ball für die Drittligahandballerinnen des SV Allensbach auf dem Programm. Abgerundet wurde diese Trainingswoche mit der Teilnahme am sehr gut besetzten 42. Erna-Feinauer-Gedächtnisturnier in Leinfelden-Echterdingen. Dort gewannen die Allensbacherinnen ihre Partien gegen die Bundesligareserven des TSV Haunstetten und der HSG Freiburg deutlich. Gegen den späteren Turniersieger, die Kurpfalzbären aus Ketsch (1. Bundesliga), sowie den Zweitplatzierten ESV Regensburg, der ebenfalls in der 3. Liga Süd antritt, verlor der SVA nach guten Leistungen knapp. Einzig das Spiel gegen die Gastgeberinnen, Oberligist Leinfelden-Echterdingen, verlief nicht zufriedenstellend. Das Team von Sandra Reichmann und Oliver Lebherz musste eine Fünf-Tore-Niederlage hinnehmen.

Fünf neue Gesichter liefen auf

„Es galt Erkenntnis vor Ergebnis. Für uns kam das Turnier noch etwas zu früh, es waren aber zum Teil bereits sehr gute Ansätze zu sehen“, analysierte Teamchef Lebherz. Mit Dovile Ilciukaite (DJK MJC Trier), Greta Rinkeviciuite (HC Garliava SM Cascada), Laura Epple, Laura Strosack und Lucy Dzialoszynski (alle eigene zweite Mannschaft) liefen gleich fünf neue Gesichter auf. Die weiteren Neuzugänge Jennifer Grathwohl (HSG Mimmenhausen/Mühlhofen) und Katharina Bok (SG BBM Bietigheim II) fehlten noch verletzungsbedingt. Nicht dabei waren ebenso die beiden Talente Kimberly Gisa und Leonie Kuntz, die mit der U-17-Nationalmannschaft unterwegs waren.

Kimberly Gisa im Kader für die U-17-EM

Für Kreisläuferin Kimberly Gisa geht es genau dort in dieser Woche direkt weiter. Sie wurde in den Kader für die Europameisterschaft berufen, die am 31. Juli in Slowenien beginnt. Dort trifft sie am 1. August mit dem deutschen Team auf die Niederlande, weitere Gegner in der Gruppenphase sind Portugal (2. August) und Dänemark (4. August). Torhüterin Leonie Kuntz steht auf Abruf im Reserve-Kader.

Trainingslager in der Schweiz

Für alle anderen Spielerinnen der ersten Mannschaft des SV Allensbach geht es zum Abschluss der ersten Vorbereitungsphase ins Trainingslager in die Schweizer Berge. Am 12. August startet dann der zweite Teil der Vorbereitung, welcher auch den 21. Internationalen Skoda Cup beinhaltet (17./18. August). Mit dabei sind neben den Allensbacher Gastgeberinnen LK Zug (Schweizer Vizemeister), 1. FSV Mainz 05 (1. Bundesliga), SG H2Ku Herrenberg (2. Bundesliga), VfL Waiblingen (2. Bundesliga), TSG Eddersheim (3. Liga Mitte), HCD Gröbenzell (3. Liga Süd) und TSV Haunstetten (3. Liga Süd). (asp)