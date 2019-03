von Andreas Joas

TuS Kaiserslautern-Dansenberg – HSG Konstanz (Samstag, 20 Uhr, Sporthalle Dansenberg)

Der nach Minuspunkten Zweite empfängt den Tabellenführer, die beste trifft auf die zweitbeste Defensive der Liga und Spitzenreiter Konstanz kann sich den ersten Matchball für die Meisterschaft sichern: Es ist jede Menge drin im Duell des TuS Kaiserslautern-Dansenberg mit der HSG Konstanz. Zumal in der 500 Zuschauer fassenden Dansenberger Sporthalle mit ausverkauftem Haus und 70 HSG-Fans zu rechnen sein wird.

Vorfreude ist riesengroß

So ist die Vorfreude in beiden Lagern riesengroß. Alexander Schmitt, Teammanager der Rheinland-Pfälzer, jedenfalls zeigt sich angriffslustig: „Ich denke, wenn jeder im Team seine Leistung abrufen kann, werden wir absolute Möglichkeiten haben, das Spiel am Wochenende zu gewinnen.“

TuS hat starken Kader

Selbstvertrauen hat sich das Team aus einem Stadtteil der 100 000 Einwohner zählenden kreisfreien Industrie- und Universitätsstadt Kaiserslautern nach dem in der letzten Saison knapp gesicherten Klassenerhalt im zweiten Jahr nach dem Aufstieg wie erwartet mit einer tollen Saison und 33:15 Punkten geholt. Mit dem Franzosen Loic Laurent – EHF-Cup-Teilnehmer mit Chambery Savoie –, dem langjährigen Bundesliga-Torwart Kevin Klier, dem ebenfalls aus der 1. Bundesliga verpflichteten Linkshänder Robin Egelhof und dem Ex-Konstanzer Sebastian Bösing kam in den letzten eineinhalb Jahren viel Qualität dazu.

HSG-Trainer Eblen hat Respekt vor der Entwicklung der Gegner

HSG-Trainer Daniel Eblen hat großen Respekt vor der Entwicklung des kommenden Gegners. „Sie haben einiges an höherklassig erfahrenen Spielern im Kader, die die jungen Talente führen“, erklärt er. Dazu zählt auch Jan Claussen, der mit 125 Treffern aktuell zehntbester Werfer der Liga ist und dicht gefolgt wird vom ehemaligen Jugend- Nationalspieler Marc-Robin Eisel.

TuS will in Zukunft in Liga zwei spielen

Dass der Schritt mit diesem Personal über kurz oder lang in Liga zwei führen soll, unterstreicht die Tatsache, dass der TuS Dansenberg bereits in dieser Saison die Lizenz für die 2. Bundesliga beantragt hat. „Wir würden den Aufstieg wahrnehmen“, bestätigte Teammanager Alexander Schmitt Anfang März.

„Das sind besondere Spiele"

Nach einer guten Trainingswoche und einer überzeugenden Vorstellung bei der zuvor siebenmal daheim ungeschlagenen TSG Haßloch „mit gutem Niveau in der Abwehr“ (Eblen) freut sich der HSG-Coach auf die nächste sehr schwere Auswärtsaufgabe. „Das sind“, unterstreicht er, „besondere Spiele. Es ist wichtig, dass man dies bewusst wahrnimmt und genießen kann.“ Dann ist er sich sicher: „Wenn wir so in das Spiel reingehen können, glaube ich, dass es ein gutes Spiel wird.“

Das Ziel ist ein gutes Spiel

Dass sich seine Mannschaft damit zugleich für das nächste Heimspiel möglicherweise eine große Meisterfeier vor eigenem Publikum sichern könnte, spielt für ihn noch eine untergeordnete Rolle. Dies sei schließlich nur die Folge des vorrangigen Zieles, das da lautet: Ein gutes Spiel machen. „Das ist der auslösende erste Schritt“, lächelt der 44-Jährige. „Wir konzentrieren uns auf Dansenberg. Das wird eine echte Herausforderung.“

Hinspiel war bereits ein mitreißendes Duell

Obwohl beide Mannschaften Wert auf die Defensive legen, ist nicht unbedingt von einer Abwehrschlacht auszugehen. Vielmehr zeigte das hochklassige Hinspiel, dass sich zwischen zwei Topmannschaften ein mitreißendes Duell entwickeln kann. Konstanz behielt damals mit 32:29 die Oberhand. Vor 1250 Fans herrschte dabei in der Schänzlehalle Gänsehautatmosphäre, dieses Mal wird es in der kleinen, engen Halle der Pfälzer nicht anders sein.