von unserer Sportredaktion

HSG Konstanz II – SG Köndringen-Teningen (Samstag, 17.30 Uhr, Schänzle-Sporthalle). – Für die SG Köndringen-Teningen geht es als Tabellendritter im Rennen um die direkte Rückkehr in die 3. Liga noch um alles. Für die Drittliga-Reserve aus Konstanz scheint der Zug nach ganz oben auf die beiden Aufstiegsplätze hingegen nach der letzten Niederlage beim Tabellenführer Blaustein mit nun fünf Minuspunkten Abstand abgefahren. Auslaufen lassen wollen die HSG-Talente die Saison allerdings keinesfalls.

Platzierung unter den ersten Sechs ist das Ziel

Ziel für die Mannschaft von Trainer Matthias Stocker bleibt eine Platzierung unter den ersten Sechs, wofür voraussichtlich vier Punkte nötig sind. Zwei davon hätte Stocker nur zu gerne gegen den Drittliga-Absteiger. Doch welche Herkulesaufgabe dies sein wird, wird beim Blick auf das ernüchternde Hinspiel-Ergebnis deutlich. 42:30 gewann damals die SG. „Eine ganz böse Abreibung“, erinnert sich der HSG-Coach. „Wir hatten damals zu keinem Zeitpunkt eine Chance.“

Stocker will es dieses Mal besser machen

„Dieses Mal“, nimmt er seine Spieler in die Pflicht, „wollen wir es besser machen und uns nicht abschlachten lassen.“ Stattdessen wünscht er sich ein schönes Spiel gegen eine der besten Offensivmannschaften der Liga. „Saustark“ nennt er die torhungrige Truppe des ehemaligen dänischen Nationaltrainers Ole Andersen. Zwar möchte Matthias Stocker in den verbleibenden Partien jenen Spielern, die bislang noch nicht so zum Zug gekommen sind, vermehrt eine Chance geben, aus Gründen der Fairness nicht jedoch gegen Köndringen-Teningen und andere Kontrahenten, bei denen es noch um etwas geht.

HSG kann das Spiel locker angehen

„Köndringen muss gewinnen“, meint er angesichts des Ein-Punkte-Rückstandes auf Rang zwei. „Der Druck lastet auf ihnen, wir haben keinen mehr. Wir können locker an das Spiel herangehen.“ Dies sei Fluch und Segen zugleich, meint Stocker. Köndringen-Teningen werde hoch konzentriert sein, habe allerdings den Druck zu tragen. Seine Mannschaft müsse jedoch die Spannung halten beziehungsweise am Samstag hochfahren. Denn: „Wir wollen das Maximale herausholen.“

Defensive läuft nicht rund

Mit 30 eigenen Toren wie im Hinspiel könnte er leben, in der Defensive läuft es seit ein paar Wochen jedoch weniger rund. „Da müssen wir“, wird der 31-Jährige deutlich, „unbedingt wieder einen Schritt nach vorne machen. Köndringen hat eine brutale Offensive. Mit der Leistung aus dem Hinspiel kassieren wir wieder 40 Tore.“ In Baustein waren es zuletzt 36. (joa)

TuS Steißlingen – SG Pforzheim/Eutingen (Samstag, 20 Uhr, Mindlestalhalle). – Nach der Niederlage gegen den TSV Weinsberg und dem damit verbundenen Abrutschen auf den ersten direkten Abstiegsplatz benötigt der TuS Steißlingen dringend ein Erfolgserlebnis, um nicht endgültig den Kontakt ans rettende Ufer zu verlieren. Leicht wird dies jedoch nicht, steht mit der SG Pforzheim/Eutingen der Tabellenvierte ein Gegner an, welcher sich noch mitten im Aufstiegsrennen befindet.

Pforzheim ist Favorit

Pforzheim ist sicherlich Favorit gegen den TuS und gewann bereits das Hinspiel verdient. Allerdings konnte der TuS lange mithalten und musste sich erst kurz vor Schluss mit 24:29 geschlagen geben. Doch im neuen Jahr läuft es alles andere als gut für die SG, so holte man gerade einmal drei Siege aus sieben Spielen und fiel dementsprechend auf Rang vier zurück.

Extrem herausfordernde Aufgabe

Dennoch ist die SG die wohl defensivstärkste Mannschaft der Liga, lässt im Schnitt nur knapp 24 Gegenstore zu. So wird es eine extrem herausfordernde Aufgabe für die Steißlinger, zwei Punkte zu gewinnen. Gerade nach den letzten gezeigten Leistungen muss man sich immer mehr mit dem Thema Abstieg beschäftigen. Zwar zeigte man gegen Söflingen eine gute Leistung, jedoch war die Begegnung gegen den TSV Weinsberg ein herber Rückschlag. So vergab man zahlreiche Chancen und produzierte eine große Anzahl an technischen Fehlern.

Steißlingen kann für Überraschung sorgen

Dementsprechend verdient musste man sich mit 23:35 geschlagen geben und hat nun drei Punkte Rückstand auf den vermutlich sicheren elften Tabellenplatz. So läuft man Gefahr, bei einer Niederlage wohl endgültig den Anschluss zu verpassen. Doch auch in dieser Saison hat Steißlingen mit Siegen gegen Plochingen und Köndringen bewiesen, dass man Top-Mannschaften in heimischer Halle besiegen kann. (mw)