von SK

HSG Konstanz II – TSV Zizishausen (Samstag, 17.30 Uhr, Schänzle-Sporthalle)

Mit ordentlich Rückenwind nach dem souveränen 30:21 gegen Remshalden geht die HSG ins richtungsweisende Heimspiel, dem Kräftemessen mit dem direkten Tabellennachbarn. Wieder geht es um Big Points für den Verbleib in der Oberliga.

"Ein sehr wichtiges Spiel für beide Seiten“

Trainer Matthias Stocker versucht deshalb erst gar nicht, die Bedeutung der Partie kleinzureden. Mit einem Sieg würde Konstanz sich ein Polster von fünf Punkten auf den Mitaufsteiger verschaffen, bei einer Niederlage rückt Zizishausen bis auf einen Zähler heran. „Also ein sehr wichtiges Spiel für beide Seiten“, sagt er, der in dieser Woche mit sehr abgespecktem Aufgebot trainieren musste.

Neben Manuel Both fehlten Sven Gemeinhardt, Jonas Hadlich und Benjamin Schweda teilweise. Für Stocker kein Beinbruch, da sich die Lage gegen Ende der Woche entspannte und „der Fokus zu Beginn der Woche ohnehin im individuellen Bereich lag“.

Mannschaft hat Selbstvertrauen getankt

Zumal seine Mannschaft nach drei guten Auftritten ordentlich Selbstvertrauen getankt hat. „Ich denke“, so Stocker, „dass wir in einer vernünftigen Verfassung sind. Mit den Leistungen in den bisherigen Spielen 2019 müssen wir uns – mit ein paar Abstrichen in Herrenberg – nicht verstecken.“

Stocker weiß um die Stärken des Gegners

Im gleichen Atemzug weist er jedoch darauf hin, dass man um die Stärken von Zizishausen wisse. Der Fokus der Konstanzer gilt vor allem einer stabilen Deckung, um die Kreise von Ex-Bundes- und Nationalspieler Cornelius Maas einzuengen. Als körperlich stark stuft er Zizishausen als Mannschaft dabei ein.

Chance auf einen Schritt Richtung Saisonziel

Doch trotz aller Bedeutung rechnet der 31-Jährige mit einem attraktiven Spiel, hofft er auf lautstarke Unterstützung von den Rängen. Die HSG-Talente haben eine Chance auf den nächsten Schritt Richtung Saisonziel. „Dafür braucht es eine Steigerung, vor allem in der Effektivität. Mit einer Verbesserung im Einzelnen und im Verbund und mit der Torwartleistung wie gegen Remshalden, können wir einen wichtigen Schritt gehen.“ (joa)