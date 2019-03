von Andreas Joas

TV Weilstetten – HSG Konstanz II 27:29 (13:14)

Großer Jubel bei der HSG Konstanz II. Fünf Spieltage vor Saisonende ist der Aufsteiger am Ziel: Nach dem 29:27-Sieg beim TV Weilstetten ist der Drittliga-Reserve der Klassenerhalt in der Oberliga mit nun bereits 29 Punkten nicht mehr zu nehmen.

Hartes Stück Arbeit

"Dass wir fünf Spiele vor dem Ende alles klar machen, ist als Aufsteiger nicht selbstverständlich“, freute sich HSG-Trainer Matthias Stocker über den Sieg. Denn der war ein hartes Stück Arbeit bei einem verbissen um den Klassenerhalt kämpfenden Kontrahenten. In einem attraktiven, temporeichen Spiel überzeugte Konstanz mit einer sehr guten ersten Halbzeit. Im Ergebnis schlug sich das mit der knappen 14:13-Führung nach 30 Minuten allerdings noch nicht richtig nieder.

Torwartwechsel machte HSG zu schaffen

Wie die HSG dann allerdings auch in der zweiten Halbzeit ohne die verletzten Leistungsträger Samuel und Jonas Löffler sowie Joschua Braun, der mit der Drittliga-Mannschaft zeitgleich im Einsatz war, agierte, nötigte dem Trainer höchsten Respekt ab. Zumal auch Manuel Both schon nach wenigen Minuten angeschlagen das Spielfeld verlassen hatte. Als Weilstetten dann den Torwart gewechselt hatte, benötigten die Gäste jedoch einigen Anlauf, um sich auf den neuen Keeper einzustellen. Simon Storz besorgte später dennoch die 19:16-Führung (36.).

Stocker mit Roter Karte von der Bank verwiesen

Als Weilstetten auf 20:21 herangekommen war, wurde es noch einmal eng für Konstanz. Stocker wurde mit Roter und Blauer Karte von der Bank verwiesen und wird somit wohl für mindestens ein Spiel gesperrt sein. „Ich war 42 Minuten total ruhig und habe die Schiedsrichter hier nicht beleidigt“, betonte er, befand die Bestrafung daher auch als zu hart. Nun kam Hektik auf, Konstanz blieb sechs Minuten ohne eigenen Torerfolg. Zehn Minuten vor Schluss hieß es 25:23 für die Hausherren.

Jonas Hadlich trumpfte auf

Doch Manuel Both biss noch einmal auf die Zähne, Benjamin Schweda nahm die Zügel auf dem Spielfeld in die Hand und Jonas Hadlich trumpfte mit wichtigen Toren auf. Und Torwart Moritz Ebert vernagelte in den letzten zehn Minuten sein Tor und ebnete damit den Weg zum 29:27-Sieg.

HSG Konstanz II: Ebert, Gemeinhardt (beide Tor); Mauch (7/6), Mittendorf, Portmann (1), Gottesmann (3), Both (2), Schweda (3), Merz, Lauber (1), Storz (1), Volz (5), Dahm, Hadlich (6).