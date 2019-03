von SK

HSG Konstanz II – SG Heddesheim (Samstag, 15 Uhr, Schänzle-Sporthalle)

Nach dem 27:25 in Steißlingen steht der HSG das nächste Saisonhighlight bevor: der Bundesliga-Superball. Matthias Stocker ist die Vorfreude anzumerken. „Das war vergangenes Jahr schon mega. Wir freuen uns riesig darauf.“ Und im eigenen Spiel ist richtig Feuer drin, geht es gegen die SG um ganz wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Trotz der 25 Punkte auf dem Konstanzer Konto wähnt sich Stocker bei bis zu sechs möglichen Absteigern noch lange nicht auf der sicheren Seite. Um die 29 hält er für nötig.

Hinspiel konnte nur knapp gewonnen werden

„Wir müssen“, macht der 31-Jährige unmissverständlich klar, „die SG Heddesheim schlagen, wenn wir in der Liga bleiben wollen. Ich weiß“, gibt Matthias Stocker zu, „dass sie wenig gepunktet haben und teilweise deutlich verloren haben. Aber sie haben auch oft gut mitgehalten und stehen sicher unter Wert da. Wir müssen fokussiert sein“, so der Konstanzer Coach. Warnung genug dürfte das Hinspiel sein, in dem seine Mannschaft nur ganz knapp mit 29:28 die Oberhand behalten hatte.

„Heddesheim ist körperlich sehr robust"

Insofern war der Konstanzer Übungsleiter gar nicht traurig wegen der kurzen Spielpause an Fastnacht. So konnte man den Schalter nach dem emotionalen und intensiven Bezirksderby im Hegau auf den harten Abstiegskampf umlegen. „Heddesheim ist körperlich sehr robust. Das wird für uns als sehr junges Team eine Aufgabe. Wir wollen das Spiel gestalten.“ Also mit viel Tempo und dem Versuch, die eigene Schnelligkeit auszuspielen. Vorsicht ist allerdings „vor den Kanten im Rückraum des Gegners“ geboten.

Die Marschroute steht fest

Die HSG möchte an die gute Entwicklung 2019 anknüpfen, in dem sie vier von fünf Begegnungen gewann. „Hätten wir in Herrenberg etwas geholt, hätten wir eine geile Bilanz. So ist es eine gute, die wir ausbauen wollen.“ Die Marschrote lautet: Schnellstmöglich ans Ziel kommen. Vorher die Atmosphäre beim Superball genießen. (joa)

SV Remshalden – TuS Steißlingen (Samstag, 18 Uhr, Stegwiesenhalle)

Nach der bitteren Derbyniederlage gegen die HSG Konstanz II muss Steißlingen dringend punkten, um den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze zu halten, beim Tabellenletzten, der sehr wahrscheinlich in die Württembergliga absteigen muss.

Druck liegt aufseiten der Steißlinger

Die Situation der Remshalder ist nahezu aussichtslos, der Klassenerhalt zwar noch möglich, aber nur rein rechnerischer. Umso gefährlicher macht diese Tatsache den SV, die Gastgeber haben nichts zu verlieren und können befreit aufspielen. Der Druck liegt klar aufseiten der Blau-Weißen. Im Hinspiel setzte sich der TuS mit 31:27 durch, wobei Remshalden nie aufgab und den Steißlingern alles abverlangte. Auch die letzten Ergebnisse haben gezeigt, dass Remshalden ein ernst zunehmender Kontrahent ist.

Intensiv auf die Partie vorbereitet

Somit sollte Steißlingen gewarnt sein, das sich zuletzt alles andere als mit Ruhm bekleckerte. Nun hatte die Mannschaft über die Fasnachtspause Zeit, sich neu aufzustellen und mental auf die letzten acht Spiele einzustellen. Der erste Schritt in Richtung Klassenerhalt soll am Wochenende erfolgen, alles andere als ein Sieg wäre mehr als nur eine herbe Enttäuschung. Derzeit ist der TuS Zwölfter, unter Umständen der erste Abstiegsplatz. Unter der Woche hat sich Steißlingen intensiv auf diese Begegnung vorbereitet. TuS-Trainer Jonathan Stich kann auf alle Spieler bis auf den Langzeitverletzten Maurice Wildöer zurückgreifen. (mw)