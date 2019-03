18 Spiele sind bereits absolviert und nun startet am Wochenende das Pflichtspielprogramm im Jahr 2019 mit dem 19. Spieltag. Das bedeutet, dass der 1. FC Rielasingen-Arlen nun noch an zwölf Spieltagen die Chance hat, den Tabellenführer Freiburger FC einzuholen, während der FC Radolfzell und der SC Pfullendorf schon einen großen Schritt zum Minimalziel Klassenerhalt gemacht haben.

FC Auggen – 1. FC Rielasingen-Arlen (Sonntag, 15 Uhr). – Die Ausgangslage bei den Hegauern ist relativ einfach zu beschreiben: Ausrutscher sind verboten! Denn nach dem torlosen Rückrundenspiel beim Freiburger FC Ende November kann der 1. FC Rielasingen-Arlen nun nicht mehr aus eigener Kraft Meister werden, ist also auf Schwächem beim FFC angewiesen, darf sich selbst aber keine mehr erlauben.

Nach Trainerwechsel nur ein Spiel verloren

„Wir waren einmal acht oder neun Punkte hinter Freiburg, jetzt sind es nur noch zwei!“, sieht FC-Coach Michael Schilling den Trend auf seiner Seite. Denn nach dem Trainerwechsel hat die Mannschaft unter ihrem neuen Coach lediglich ein Spiel verloren und ist damit dem lange souveränen Freiburger Traditionsklub eng auf die Pelle gerückt.

„Die Vorbereitung lief gut"

„Die Vorbereitung lief gut, wir hatten sehr gute Testspiele und ein super Trainingslager in Barcelona“, zeigt sich Schilling mit dem Stand zufrieden, auch wenn er einige angeschlagene Spieler, vor allem im Abwehrzentrum, zu beklagen hat. Doch der Kader des Tabellenzweiten ist groß genug, sodass nahezu ohne Niveauverlust viel kompensiert werden kann. „Wir wollen am Freiburger FC dran bleiben und beim Aufstieg ein Wort mitreden“, betont Schilling.

Rielasingen-Arlen auswärts gefährlich

Das Gastspiel beim Tabellenvierten FC Auggen scheint alles andere als ein lockerer Aufgalopp, doch der 1. FC Rielasingen-Arlen ist nicht nur das torgefährlichste, sondern auch das auswärts erfolgreichste Team der Liga. Und die deutlichen Ergebnisse gegen andere Verfolger kurz vor der Winterpause lassen hoffen, dass bei konzentriertem Spiel der zehnte Radolfzeller Auswärtssieg der Saison möglich ist.

Kehler FV – SC Pfullendorf (Samstag, 15.30 Uhr). – Genau in der Mitte der Tabelle hat der SC Pfullendorf überwintert. Dies entspricht auch in etwa dem Leistungsniveau des ehemaligen Regionalligisten. Die ursprüngliche Planung, im Jubiläumsjahr 2019 – der Klub wurde am 2. August 1919 gegründet – die Rückkehr in die Oberliga anzupeilen, musste schon wegen des Abstiegs in die Landesliga im Jahr 2017 revidiert werden.

"Ich habe in der Winterpause die Spiele reichlich analysiert"

Um bei den beiden Spitzenteams mitzumischen, ist die Elf von Trainer Marco Konrad noch nicht weit genug, doch scheint sie zu stark, um noch in den Abstiegsstrudel zu rutschen. „Für einen Aufsteiger war die bisherige Saison in Ordnung. Wir wollen uns aber noch weiter verbessern. Ich habe in der Winterpause die Spiele reichlich analysiert. Wir haben im Defensivverhalten noch ordentlich Luft nach oben. Das hat uns mehrere Punkte gekostet. Mit dem Offensivspiel bin ich zufrieden, da wir fußballerisch gut agiert haben“, zieht SCP-Coach Marco Konrad ein positives Zwischenfazit.

Im Hinspiel gewann der Kehler FV

Der Kehler FV zählt aber nicht gerade zu den Lieblingsgegnern des SCP. Schon in der Hinrunde hatte es auf eigenem Platz gegen diesen Gegner eine 1:2-Niederlage gesetzt. „Kehl ist eine sehr disziplinierte und taktisch starke Mannschaft. Sie verfügt über erfahrene Spieler und ist stark am Mann. Für mich ist es überraschend, dass Kehl in der Tabelle nur auf Platz sieben steht. Von seiner Qualität her müsste es weiter oben stehen. Ich gehe davon aus, dass es sich in der Tabelle noch hocharbeiten wird“, erwartet Konrad eine schwere Aufgabe.

FSV Rot-Weiß Stegen – FC Radolfzell (Sonntag, 13 Uhr). – „Das Ziel war der Klassenerhalt. Und da sind wir trotz der Abgänge im Sommer und einer weiteren Verjüngung der Mannschaft auf Kurs“, zeigt sich der Radolfzeller Trainer Steffen Kautzmann mit dem bisherigen Saisonverlauf hochzufrieden. Kein Wunder, denn mit 30 Punkten hat der Tabellenfünfte das Saisonziel schon dicht vor Augen. Doch mehr noch als die Punkte und der Tabellenplatz stellt Kautzmann die Art und Weise zufrieden, wie sein junges Team bisher aufgetreten ist.

Wenig Punktverlust gegen Spitzenteams

Bei einer genaueren Analyse stellt der Radolfzeller Trainer allerdings fest, dass mehr Punkte gegen Teams aus dem hinteren Tabellendrittel abgegeben wurden als gegen die Spitzenteams und er hat daraus den Schluss gezogen: „Das zeigt, dass uns vor allem die Konstanz fehlt, um ganz vorn mitzuspielen.“ Jetzt geht es wieder gegen ein Team aus dem hinteren Tabellendrittel, gegen den Vorletzten Stegen. Ein geschickter Zeitpunkt, um zu zeigen, dass der FC Radolfzell auch in Sachen Konstanz einen weiteren Schritt nach vorn gemacht hat.