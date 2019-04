Fußball-Landesliga: SG Dettingen-Dingelsdorf – FC Singen 04 (Samstag, 15.30 Uhr). – Geht man von drei Absteigern in der Landesliga aus, dann haben sowohl der FC Singen 04 als auch die SG Dettingen-Dingelsdorf noch ein Polster zu den Abstiegsrängen. Da beide in der Rückrunde jedoch nicht so recht in Schwung kommen, sorgt der aktuelle Trend bei beiden Teams allerdings für Sorgen.

Der FC Singen 04 kam zuletzt auf eigenem Platz gegen das abgeschlagene Schlusslicht SC Markdorf nicht über ein 1:1-Remis hinaus. Doch der Trainer der SG Dettingen-Dingelsdorf, Alex May, will sich davon nicht irreführen lassen. „Für mich hat der FC Singen 04 nicht nur einen großen Namen, sondern auch viel individuelle Qualität im Kader. Der aktuelle Tabellenplatz trügt hier, denn das ist ein Spitzenteam und am Samstag ganz klar der Favorit“, so der SG-Coach. Doch natürlich soll sein Team nicht vor Ehrfurcht erstarren: „Auch gegen so einen Gegner wollen wir zuhause punkten.“

An der bescheidenen Rückrundenbilanz der SG Dettingen-Dingelsdorf ist zum Teil auch der Spielplan schuld, der der Elf von Alex May Gastspiele bei den Spitzenteams DJK Donaueschingen und FC 08 Villingen beschert hat, die jeweils knapp mit 2:3 verloren gingen (gegen die Wertung des Spiels in Villingen läuft jedoch ein Verfahren). „Wenn man sich den jeweiligen Spielverlauf betrachtet, dann darf man feststellen, dass da nicht viel gefehlt hat!“, so May. Zwar steht ihm verletzungsbedingt nicht der ganze Kader zur Verfügung, doch er ist sich sicher: „Jeder meiner Spieler ist heiß, gegen den FC Singen zu spielen. Daher ist mir auch nicht bange.“

Bange wurde hingegen dem einen oder anderen Singener Fußballfreund angesichts der Entwicklung des Traditionsclubs in den letzten Wochen und Monaten. War vor wenigen Jahren bei der Eröffnung des renovierten Hohentwielstadions noch von Oberliga die Rede, so muss man nun sogar noch um den Klassenerhalt in der Landesliga bangen. FC-Trainer Wolfgang Stolpa fordert von seinen Schützlingen nun eine Art Arbeitermoral. In diesem Punkt könnte die SG Anschauungsunterricht geben, was die individuelle Qualität angeht, gibt es besser bestückte Kader, doch Homogenität und Einsatz sind Pluspunkte, die für die eine oder andere Überraschung sorgten.

