Handball, 3. Liga, Frauen: Seit knapp zwei Wochen befindet sich der SV Allensbach in der Vorbereitung auf die neue Saison. Nach der über weite Strecken erfolgreichen vergangenen Spielzeit auf Platz vier, soll für die kommende Runde früh der Grundstein gelegt werden, um sportlich noch eine Schippe drauf zu legen. „Wir sind vor allem mit der Hinrunde, in der wir die Tabellenführung innehatten, sehr zufrieden. In der nächsten Saison möchten wir vor allem auswärts und in der Rückrunde noch konstanter unsere Leistung abrufen“, gibt sich Vorstand Andreas Spiegel kämpferisch.

Starke Konkurrenz in der Staffel Süd

Die 3. Liga Süd wird immer wieder als stärkste Staffel gehandelt. Mit Nellingen, aus der 1. Bundesliga zurückzogen, wird Gröbenzell und vor allem Regensburg, das sich sehr gut verstärkt hat, zur Spitzengruppe zählen. Alte Bekannte sind die Bundesligareserve aus Metzingen sowie Haunstetten. Das einzige Südbaden-Derby findet bei der SG Kappelwindeck/Steinbach statt. Und mit Wolfschlugen, Schozach-Bottwartal und Dachau geben drei starke Aufsteiger ihre Visitenkarte ab.

Erst Athletik, dann Handball

Aktuell liegt der Fokus auf dem athletischen Bereich, lässt Athletiktrainer und Physiotherapeut Tillmann Lantzsch die Spielerinnen schwitzen, ehe Trainerin Sandra Reichmann und Teamchef Oliver Lebherz den handballerischen Part übernehmen. Für die Torhüterinnen ist weiterhin Steffi Neumann zuständig. Komplettiert wird das „Team an der Seitenlinie“ von Physiotherapeutin Mareike Schupp. „Kontinuität zahlt sich immer aus, deshalb freue ich mich auch, dass wir im Umfeld der Mannschaft und bei den Sponsoren keine Abgänge haben“, so der 33-jährige Vorstand zufrieden.

Veränderte Handballmannschaft

Die Allensbacher Mannschaft hat sich im Vergleich zur vergangenen Saison verändert. Mit Justine Bickel, Steffi Hotz, Svenja Hübner, Nathalie Wörner und Anna Mayer laufen langjährige Spielerinnen nicht mehr auf. Franziska Höppe pausiert studienbedingt. Und Chiara Baur hat sich entschieden, ihre berufliche und damit auch ihre handballerische Heimat wieder im Raum Stuttgart zu suchen.

Die Neuen im gelb-blauen Team

Neu im gelb-blauen Trikot sind Kreisläuferin Jenny Grathwohl (HSG Mimmenhausen/Mühlhofen) sowie die Rückraumspielerin Katharina Bok (SG BBM Bietigheim II) und Dovile Ilciukaite (DJK MJC Trier). Laura Epple, Laura Strosack und Lucy Dzialoszynski rücken in den erweiterten Kader des Drittligateams auf. „Wir wollen unsere aktiven Spielerinnen mannschaftsübergreifend optimal ausbilden. In dieses Ziel investieren wir daher auch bei den Frauen“, erklärt Spiegel. Alle drei trainieren weiterhin Einheiten in der „Zweiten“. Die Mannschaft besteht mit Hannah Person, Julia von Kampen, Katja Allgaier, Leonie Scholl, Sophie Leenen und Tabea Maier sowie den „Urgesteinen“ Sarah Rothmund und Nadja Greinert aus einer guten Mischung. Zudem stößt Spielführerin Julia Willauer nach dem Kreuzbandriss wieder dazu.

Erste Termine

Am Sonntag, 21. Juli, gibt es eine erste Standortbestimmung beim Erna-Feinauer-Gedächtnisturnier. Den ersten Vorbereitungsblock schließt der SVA mit einem Trainingslager in Ebnat-Kappel ab. Das Highlight der Vorbereitung stellt traditionell der Skoda Cup am 17./18. August dar: Mit Zug (Schweizer Vizemeister), Mainz (1. Bundesliga), Waiblingen (2. Bundesliga), die H2Ku Herrenberg (2. Bundesliga), Eddersheim (3. Liga Mitte), Haunstetten und Gröbenzell (beide 3. Liga Süd). (as)