von Andreas Joas

TSV Blaustein – HSG Konstanz II 36:29 (18:16)

Der Tabellenführer TSV Blaustein war dann doch eine Nummer zu groß. Nach zuvor sechs Siegen in sieben Spielen im Jahr 2019 musste sich die Drittliga-Reserve der HSG Konstanz gegen den Spitzenreiter deutlich mit 29:36 geschlagen geben.

HSG II gab den Ton an

Es waren jedoch die Gäste, die zunächst den Ton angaben und mit extremen Tempo mit 3:1 in Führung gingen. Matthias Stocker, Trainer der HSG Konstanz II zu der Leistung seiner Mannschaft: „Eine hervorragende Angriffsleistung vor allem in der ersten Halbzeit, über 60 Minuten aber keine Abwehr- und kaum Torwartleistung.“ Aber gerade ein besseres Abwehrverhalten wäre Stockers Wunsch gewesen.

Blaustein ging mit Führung in die Pause

Bis zum 14:13 (24.) waren es meist die Gelb-Blauen, die vorlegten. Nach dem 15:15 waren es aber doch die Württemberger, die sich einen kleinen Zwei-Tore-Vorsprung zur Halbzeit erarbeiten konnten. „16 Tore in der ersten Halbzeit sind überragend“, lobte Stocker. In der Defensive waren allerdings vor allem Patrick Rapp und Jan Philipp Terbeck am Kreis nicht zu halten. So deutete sich, obwohl noch längst nichts entschieden war, schon an, was den Unterschied ausmachen könnte: die deutliche körperliche Überlegenheit der Gastgeber in Verbindung mit der wesentlich größeren Erfahrung.

Technische Fehler bei den Konstanzern

Zwei Pluspunkte, die nun, trotz großer Konstanzer Spielfreude, immer mehr zum Tragen kamen. Konstanz hatte in der Folge mit vielen technischen Fehlern zu kämpfen und musste dadurch bald einem Fünf-Tore-Rückstand hinterher laufen. Bis sich Mitte der zweiten Hälfte noch einmal die Chance bot, bei drei Toren minus auf zwei heranzukommen.

Stocker über die Höhe verärgert

Stattdessen gewann Blaustein am Ende mit 36:29. Darüber ärgerte sich Stocker nach einem insgesamt guten Auftritt doch ein wenig. „Ich hätte wenn schon gerne mit drei bis vier Toren verloren“, erklärte er. „Am Ende wird es etwas zu hoch. Für die Zuschauer war das ein wunderbares Spiel, für mich aber zu wenig Engagement und Zweikämpfe gewinnen wollen in der Abwehr.“ Bis zehn Minuten vor Schluss hatte sich seine Mannschaft sehr gut verkauft, musste dann aber gegen eine Mannschaft, die, so der 31-Jährige weiter, „sehr viele Mittel hat, ein Spiel zu entscheiden“, etwas abreißen lassen.

„Das muss eigentlich reichen“

Mit 29 erzielten Toren, viele davon auch im stehenden Angriff, hatte er sich mehr ausgerechnet. „Das muss eigentlich reichen“, meinte der HSG-Coach. „Wenn man gegen die kompakte Deckung der Blausteiner noch mehr erzielen muss, wird es schwierig.“ Spitzenreiter Blaustein war aber in allen Mannschaftsteilen einfach zu stark.

HSG Konstanz II: Ebert, Gemeinhardt (Tor); Mauch (4/2), Mittendorf, Gottesmann, Mack (1), Löffler (6), Schweda (2), Merz, Lauber (1), Storz, Volz (11/2), Hadlich (4).