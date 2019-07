Reiten Volles Programm beim Reitturnier des RV Überlingen

18 Prüfungen gilt es am Wochenende für die 300 erfahrenen Reiter beim Reitturnier auf den Reutehöfen zu absolvieren. Am Freitag und am Samstag stehen die Dressur-, am Sonntag die Springprüfungen an.