von SK

SG Kappelwindeck – SV Allensbach (Samstag, 20 Uhr, Neue Sporthalle Bühl)

Die Drittligahandballerinnen des SV Allensbach wollen den Fehlstart in die Rückrunde vergessen machen und bei der SG Kappelwindeck/Steinbach den ersten Sieg im neuen Jahr einfahren. Kein leichtes Unterfangen, denn die SG belegt aktuell den sechsten Platz, gewann vor zwei Wochen gegen den TV Möglingen (31:29) und entführte einen Punkt bei der HSG Würm-Mitte (27:27). Außerdem gilt die SG als heimstark. Vier der sechs Erfolge holte sie in der eigenen Halle. Kappelwindeck/Steinbach ist vor allem für seine offensiven Deckungsvarianten und einen schnellen Tempo-handball bekannt. Im Angriff können sie auf die Treffsicherheit von Junioren-Nationalspielerin Laetitia Quist bauen.

Defensivleistung muss gesteigert werden

Das Hinspiel konnten die Allensbacherinnen beim 34:25-Heimsieg jedoch für sich entscheiden. Fakt ist aber auch, dass sich die Mannschaft von Trainerin Sandra Reichmann und Teamchef Oliver Lebherz in der Defensive im Vergleich zum Spiel gegen Gröbenzell deutlich steigern muss. Auf die Angriffsleistung kann der SVA aufbauen und muss den positiven Schwung von dort mit in die Defensive nehmen.

Partie wird kein Selbstläufer sein

„Nach vier Spitzenspielen in Folge, die bis auf die letzte Partie alle sehr knapp waren, sind wir nun wieder in der Favoritenrolle und werden diese auch annehmen“, gibt sich der Allensbacher Vorstand Andreas Spiegel zuversichtlich. Trotz Allensbacher Favoritenrolle, Abgängen und Verletzungen bei den Gastgeberinnen wird die Partie gegen Kappelwindeck/Steinbach kein Selbstläufer werden.

SV Allensbach muss auf vier Spielerinnen verzichten

Denn auch beim SV Allensbach werden wie bereits in der zurückliegenden Partie in Steinbach einige Spielerinnen nicht mitwirken können. Neben der bereits früh in der Saison ausgefallenen Julia Willauer wird auch Justine Bickel aus gesundheitlichen Gründen in dieser Saison nicht mehr zum Einsatz kommen. „Bei Justine ist aktuell kein Leistungssport auf diesem Niveau möglich. Natürlich fehlt sie uns als weitere Option auf der rechten Seite“, klärt Andreas Spiegel auf.

Auch Einsatz von Chiara Baur fraglich

Weiterhin fehlen wird zudem Steffi Hotz, die aktuell aus privaten Gründen kürzer tritt. „Steffi Hotz fehlt uns natürlich mit ihrer Erfahrung. Aber sie ist eine verdiente Spielerin und hat uns auch schon in schwierigen Situationen geholfen, deshalb sind wir ihrem Wunsch hier nachgekommen.“ Als vierte Spielerin fällt der Brasilien-Import Giulia De Pieri Santos weg. Ihr Visum wurde nicht verlängert, weshalb sie wieder zurück in ihre Heimat gehen musste. Auch ob Neuzugang Chiara Baur zum Einsatz kommen kann, oder bei ihrem Erstverein, den Waiblingen Tigers, auflaufen wird, ist noch ungewiss.

"Das ist eine schwierige Situation für uns"

Aus der zweiten Allensbacher Mannschaft wird am Samstag keine Unterstützung in Steinbach möglich sein, sagt SVA-Teamchef Oliver Lebherz. Dies liege vor allem daran, dass die zweite Allensbacher Garde parallel spiele. „Die Personallage ist in beiden Mannschaften angespannt. Das ist eine schwierige Situation für uns, der wir uns aber stellen müssen“, macht Oliver Lebherz deutlich.