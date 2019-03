von SK

Kehler FV – SC Pfullendorf 2:1 (2:1)

In der Partie gegen den Kehler FV war der SC Pfullendorf nicht präsent und bekam von den Gastgebern prompt die Quittung. Bereits in der 4. Minute brachte Sax die Heimmannschaft mit einem Abstauber aus dem Gewühl heraus in Führung und nur sechs Minuten später traf Plautz nach einer Flanke per Direktabnahme zum 2:0.

Zehn Minuten nicht präsent

"Ich frage mich, was wir die ersten zehn Minuten gemacht haben", so der Pfullendorfer Trainer Marco Konrad nach dem Spiel. Die Gäste konnten in der Zeit kaum Zweikämpfe gewinnen und wurden von den dominanteren Gegnern überspielt und überlaufen. Erst nach 15 Minuten kamen die Pfullendorfer in die Partie, hatten aber noch immer zu viele Ballverluste im Spiel nach vorne. In der 27. Minute hatten die Gastgeber durch Paqarizi die Chance zur 3:0-Führung, doch sein Schlenzer ging am Tor vorbei.

Akgün verwandelt den Elfmeter

Im Gegenzug bringt Laifer einen Pufllendorfer in der 29. Minute im Strafraum zu Boden, sodass der Schiedsrichter auf Strafstoß entscheidet. Diesen verwandelte Akgün zum 2:1-Anschlusstreffer. Bis zur Halbzeit war die Partie dann ausgeglichen und nach dem Seitenwechsel hatte Assenmacher gleich dreimal die Chance, die Kehler Führung auszubauen, konnte diese jedoch nicht verwerten.

"Kehl war cleverer"

Nach 60 Minuten dann die Riesenchance für die Gäste, als Su für den aufgerückten Behr vorlegte, der jedoch frei vor dem Tor den Kehler Keeper anschoss. In der Folge erhöhten die Pfullendorfer den Druck, wurden aber auch für Konter anfälliger. In der 74. Minute hatte erneut Assenmacher die Chance, scheiterte jedoch am gut parierenden SCP-Keeper Willibald. So blieb das Spiel bis zum Schluss spannend und der Kehler FV konnte die Führung über die Zeit bringen. "Nach dem Elfmeter war das Spiel wieder offen", so SCP-Trainer Konrad. Die Chancen konnte seine Mannschaft jedoch nicht nutzen. "So war Kehl cleverer", lautet Konrads Fazit. (stl)

SC Pfullendorf: Willibald (Tor); Steinhauser, Keller, Gruler, Fischer, Behr, Menger, Akgün, Su, Caltabiano, Sautter. – Tore: 1:0 (4.) Sax, 2:0 (10.) Plautz, 2:1 (29/FE) Akgün. – SR: Brombacher (Kandern).