von unserer Sportredaktion

Offenburger FV – SC Pfullendorf 3:0 (0:0)

Gegen den Offenburger FV kam der SC Pfullendorf zu Beginn besser ins Spiel, die Gasteber kamen nicht in den Tritt. So hatten die Gäste bereits nach sieben Minuten durch Joshua Menger zur ersten Chance, doch sein Schuss wurde gerade noch geblockt.

Chancen nicht genutzt

In der ersten halben Stunde hatten die Pfullendorf zwar die Oberhand, konnten ihre Chancen aber nicht zu Ende spielen. "Uns hat die Entschlossenheit gefehlt, in der ersten Halbzeit in Führung zu gehen", kommentiert SCP-Trainer Marco Konrad diese Phase nach der Partie.

Offenburger Druckphase

Ab der 30. Minute hatten dann die Gastgeber mehr von der Partie. Erst konnte SCP-Keeper Willibald einen Drehschuss von Fabian Herrmann aus zehn Metern reflexartig parieren und keine 60 Sekunden später hatte Offenburgs Herrmann die nächste Gelegenheit zum Führungstreffer, als er eine Petereit-Flanke unbedrängt am Tor vorbei köpfte.

Zweite Halbzeit gehörte der Heimelf

Nach dem Seitenwechsel waren die Offenburger weiterhin am Drücker. In der 52. Minute stand Herrmann frei vor SCP-Torhüter Willibald, rutschte jedoch weg. Nur zwei Minuten später schoss Dimitrios Tsulakis übers Gästetor. In der 58. Minute tauchte Fabian Herrmann gut freigespielt direkt vor Sebastian Willibald auf, traf in der Folge jedoch den Ball nicht richtig.

Herrmann erlöste Offenburg

In der 68. Minute dann eine Aufregerszene, als einige Offenburger den Ball von Teamkollege Fabian Herrmann hinter der Torlinie sahen – der Schiedsrichter entschied jedoch auf kein Tor. Zehn Minuten später erlöste Fabian Herrmann die Gastgeber. Samuel Fischer konnte zwar einen Schuss von Marco Petereit auf der Linie klären, doch Herrmann setzte den Abstauber souverän ins leere Tor – 1:0.

Pfullendorf verpasste den Ausgleich

Im Gegenzug hatten die Pfullendorfer eine Riesenchance zum Ausgleich, doch Faruk Erdem setzte die Flanke von Amadou Marena aus fünf Metern über das Tor. Nun boten sich Offenburg Räume für Konter. Nachdem Willibald noch gegen Lukas Martin klären, doch erneut Herrmann setzte den Ball im zweiten Versuch über die Linie. In der Nachspielzeit traf Marco Petereit zum 3:0-Endstand.

"Da war deutlich mehr drin"

"In der zweiten Halbzeit war der Offenburger FV ein richtiges Spitzenteam. Davon können wir noch etwas lernen", zieht der Pfullendorfer Trainer Marco Konrad das Fazit nach dem Spiel. "Im Endeffekt müssen wir uns aber selber an die Nase packen, da wir nach vorne schlecht zu Ende gespielt haben. Da war heute deutlich mehr drin."

Tore: 1:0 (78.) Herrmann, 2:0 (87.) Herrmann, 3:0 (90.+1) Petereit. – SR: Gille (Rinzheim). – Z: 193.