von SK

Fußball-Verbandsliga: SC Pfullendorf – FC Denzlingen 3:1 (1:0). – Der SC Pfullendorf hat mit dem Nachholspiel sein drittes Heimspiel in Serie und vier der letzten fünf Spiele gewonnen. Nach verhaltenem Anfang steigerte sich der Sportclub und gewann verdient.

Heiko Behr fasst sich ein Herz

In der ersten halben Stunde blieben Torchancen Mangelware. Erst in der 29. Minute verzeichnete Denzlingen einen Hauch von Torgefahr, Willibald wehrte den Fernschuss von Bayram problemlos ab. Anschließend nahmen die Rot-Weißen das Heft in die Hand. Die erste gute Torchance hatte (31.) Stützle nach einer Abdulahad-Flanke, er köpfte drüber. Nachdem Heiko Behr viel Platz hatte, fasste er sich ein Herz und hämmerte den Ball aus 20 Metern unter die Latte – 1:0 (35.).

Strafstoß, 40 Sekunden nach Wiederbeginn

40 Sekunden nach Wiederbeginn holte Yannick Lawson Alessandro Sautter regelwidrig von den Beinen und der starke Schiedsrichter Philipp Herbst entschied auf Strafstoß. Luca Gruler ließ sich die Chance nicht entgehen und verwandelte sicher. Anschließend spielten die Linzgauer ihre Gäste regelrecht an die Wand. Nach einer Ablage von Jonas Keller verpasste Samuel Fischer das 3:0 (50.). Nur drei Minuten später ging ein Freistoß von Alessandro Sautter knapp am langen Eck vorbei. Einen strammen Fernschuss von Luca Gruler konnte Keeper Dominik Bergdorf klären (56.).

Lukas Stützle verpasst vorzeitige Entscheidung

Lukas Stützle hätte (68.) für die vorzeitige Entscheidung sorgen müssen. Sein Schuss aus zehn Metern ging deutlich drüber. Nur zwei Minuten später hatte Stützle die nächste dicke Gelegenheit, und fand in Bergdorf seinen Meister. Die Gäste wurden nun immer besser. Johannes Fiand verpasste eine Lettgen-Hereingabe knapp (73.). Zwei Minuten später hatte der eingewechselte Mustafa Akgün beinahe ein Traumtor erzielt, sein Heber aus gut 40 Metern ging daneben. In der 88. Minute wurde das Spiel nochmal spannend: Michael Beck foulte Erdem Bayram und Christian Dichtel verwandelte den Strafstoß. Denzlingen warf nochmal alles nach vorn, Pfullendorf setzte mit einem Konter den Todesstoß. Daniel Abdulahad ließ bei einem Solo alle stehen, legte quer auf Mustafa Akgün, der den Ball clever einschob (91.).

Marco Konrad: "Ziehe Hut vor der Mannschaft"

Marco Konrad, Trainer SC Pfullendorf: „Ich ziehe meinen Hut vor der Mannschaft. Das war ein Sieg der Mentalität und Moral. Wir haben einen klasse Fight abgeliefert. Auch nach dem Anschlusstreffer haben wir uns nicht von unserem Weg abbringen lassen. Das war ein hochverdienter Sieg. Ich freue mich, dass wir uns allmählich mehr und mehr belohnen.“ (stl)

SC Pfullendorf: Willibald, Waldraff, Lang (74. Menger, 85. Beck), Zimmermann, Keller, Fischer, Sautter, Gruler, Behr (75. Rauser), Abdulahad, Stützle (71. Akgün).

Tore: 1:0 (35.) Behr, 2:0 (47.) Gruler (FE), 2:1 (88.) Dichtel (FE), 3:1 (91. Akgün. – SR: Herbst (Nehren). – Z: 250.