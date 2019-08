Die Nummer 15 ist schon vor Ort. Gestern hat sich Paul Kaletsch, der Torjäger, privat auf den Weg gemacht nach Hessen, wo die HSG Konstanz heute Abend (19.30 Uhr) mit dem Auswärtsspiel beim TV Hüttenberg die Handball-Zweitligasaison eröffnet. Das ist eine gute Nachricht, denn am vergangenen Pokalwochenende in Aue hatte der 27-Jährige verletzt ausgewechselt werden müssen. „Ich bin einem Gegenspieler auf den Fuß getreten und umgeknickt“, schildert er die Szene, die eine Dehnung im Außenband des Sprunggelenks zur Folge hatte. Vor der Abfahrt nach Hüttenberg hat Kaletsch Entwarnung gegeben: „Einsatz nicht gefährdet.“

Paul Kaletsch beim Fotoshooting vor der Saison. | Bild: Peter Pisa

„Auf die Tagesform kommt es an“

Kaletsch ist heiß auf den Auftakt in Liga zwei, auch wenn er das kühl zu verbergen weiß. „Auf die Tagesform“ komme es an und darauf, „wie wir mit der offensiven 3:2:1-Deckung der Hüttenberger klar kommen“. Der technisch versierte „Paule“ sieht da weniger Probleme, „ich spiele gerne gegen so eine Abwehrformation“ – die den HSG-Handballern freilich hohe Konzen-tration im Passspiel abverlangen wird. Vor allem, so Kaletsch, gelte es „die Anfangsminuten hinzukriegen“, um nicht gleich einem Rückstand hinterherlaufen zu müssen. Das ist den Konstanzern leider oft passiert, zuletzt auch in Aue, als es schnell 3:7 stand und am Ende 25:27 hieß. „Vielleicht sollten wir anfangs nicht zu viel Risiko gehen“, sinniert Kaletsch, schwächt das aber auch sofort wieder ab, „andererseits sind wir eben auch eine junge Mannschaft, die mutig ist.“ Diese Richtung passt eher zum HSG-Leistungsträger. „Ich gehe ja auch gern voran, weil der Mut immer das Risiko zurückdrängt“, sagt Kaletsch. Eine Einstellung, die bei ihm nicht nur im Handball, sondern für das Leben schlechthin gilt.

Was kommt nach dem Handball?

Gedanken an das, was nach dem Handball kommt, treiben ihn längst um. Paul Kaletsch steckt mittendrin im Masterstudium Personalmanagement, das Berufsleben ist so fern nicht mehr. Weiterspielen mit fließendem Nebenher-Berufseinstieg? Aufhören mit Handball, eine Pause machen und mal das Leben in einem überschaubaren Zeitraum „flexibel gestalten“? Oder „was Verrücktes machen“, und noch zwei, drei Jahre mit Handball den Lebensunterhalt verdienen? Angebote hatte der wurfgewaltige Rechtshänder, „aber alle ein, zwei Jahre zu wechseln, konnte ich mir nie vorstellen“.

HSG Konstanz passt besser zu Kaletsch

Die HSG Konstanz passte besser zu Kaletsch, seinen Ideen, seinen Plänen. „Konstanz hat eine gute Größe und man kann vieles tun, was anderswo nicht geht“, sagt er. Zum Beispiel den Bootsführerschein, den Käpt‘n Paule zusammen mit Kumpels gemacht hat. Es wird ihn eines Tages wohl fortziehen, „aber wenn es so kommt, ist eine Rückkehr immer eine Option.“

Paul Kaletsch geht viel durch den Kopf

Die Zukunft? Headhunting, also geeignetes Personal für Firmen zu vermitteln, Personal Coaching für Führungskräfte, eine innovative Arbeit im Einzelhandel mit Nähe zum Produkt – Paul Kaletsch geht viel durch den strukturierten Kopf. Auf jeden Fall will er „mit Menschen arbeiten, mit positivem Stress vieles vorantreiben“. Klingt gut – und auch schon wieder nach Handball. Er wird dem Sport treu bleiben, wenig wahrscheinlich sei eine Trainerkarriere, glaubt Kaletsch, „aber strategisch eine Organisation entwickeln“, das kann er sich vorstellen bis hin, „einen Verein zu führen“.

Größtmöglicher Anführer auf dem Spielfeld

Seit Jahren führt Paul Kaletsch bereits die Mannschaft der HSG Konstanz. Vorbilder hat er vor allem in der NBA gefunden, der Profi-Basketballliga in Nordamerika. „Da gibt es viele Akteure, die ständig Verantwortung übernehmen“, schildert er seine Wahrnehmung, „ich versuche auch, auf dem Spielfeld der größtmögliche Anführer zu sein.“ Was bedeutet, dass der Mann mit dem guten Auge und dem präzisen Wurf gerne den sogenannten „letzten Ball“ fordert. Mit Mut und dem verbundenen Risiko des Fehlwurfs. „Wenn ich verwerfe“, erklärt Kaletsch, „dann kann ich aber damit umgehen.“ Meistens läuft es gut. Mehr als 1000 Tore hat der gebürtige Gießener für die HSG geworfen, in den vier Spielen des Aufstiegsmarathons im Schnitt 8,5 – die nächsten Volltreffer soll es in Hüttenberg geben.

„In Hüttenberg ist was möglich“

Denn eines ist gewiss: Auch wenn sich Paul Kaletsch, der bei der HSG Konstanz noch einen Vertrag bis Ende dieser Saison hat, oft Gedanken um die berufliche Zukunft macht, ist jetzt erst mal wieder Handball. Mit dieser kurzfristigen Aussicht: „Ich glaube, in Hüttenberg ist was möglich.“

Fabian Maier-Hasselmann. | Bild: Peter Pisa

Das lesen Sie zusätzlich online Fabian Maier-Hasselmann

über die 2. Bundesliga: „Es

gibt kaum Cooleres.“ http://www.sk.de/10254511

Die Heimspiele im Jahr 2019 Freitag, 30. August, 20.00 Uhr

HSG Konstanz – SG BBM Bietigheim

HSG Konstanz – SG BBM Bietigheim Samstag, 7. September, 20.00 Uhr

HSG Konstanz – Hamm-Westfalen

HSG Konstanz – Hamm-Westfalen Samstag, 21. September, 20.00 Uhr

HSG Konstanz – Lübeck-Schwartau

HSG Konstanz – Lübeck-Schwartau Samstag, 5. Oktober, 20.00 Uhr

HSG Konstanz – EHV Aue

HSG Konstanz – EHV Aue Samstag, 19. Oktober, 20.00 Uhr

HSG Konstanz – TV Emsdetten

HSG Konstanz – TV Emsdetten Samstag, 9. November, 20.00 Uhr

HSG Konstanz – TSV B. Dormage n

HSG Konstanz – TSV B. Dormage Samstag, 23. November, 20.00 Uhr

HSG Konstanz – HSC 2000 Coburg

HSG Konstanz – HSC 2000 Coburg Samstag, 7. Dezember, 20.00 Uhr

HSG Konstanz – VfL Gummersbach

HSG Konstanz – VfL Gummersbach Samstag, 21. Dezember, 20.00 Uhr

HSG Konstanz – HC Elbflorenz 2006

HSG Konstanz – HC Elbflorenz 2006 Donnerstag, 26. Dezember, 17.00 Uhr

HSG Konstanz – TV Hüttenberg