Geschafft, die HSG Konstanz ist vier Spieltage vor Schluss Meister in der 3. Liga Süd. Das ist toll und wurde am Samstagabend zurecht gefeiert – von den Spielern selbst und von 1400 euphorisierten Zuschauern in der Schänzlehalle. Vor allem der unwiderstehliche Endspurt vom 23:23 nach 51 Minuten zum 29:24 nach 60 Minuten brachte die Stimmung auf den Siedepunkt. Lange nach Spielende waren die meisten HSG-Akteure noch in der Halle, mit einem Strahlen im Gesicht und einem Bierchen in der Hand. Anschließend soll es noch in einen Club gegangen sein und wenn es eine lange Nacht geworden ist – korrekt, verdient!

Indes ist die Meisterschaft leider nicht mehr, als ein wichtiges Etappenziel, das da heißt: Qualifikation für die Aufstiegsspiele zur 2. Bundesliga gegen den ThSV Eisenach. Bis dahin stehen noch vier Drittligapartien auf dem Programm, was Trainer Daniel Eblen und seinen Spieler einen Spagat abverlangt. Es gilt, Kräfte zu sparen, Verletzungen zu vermeiden, andererseits muss die Spannung hochgehalten werden und der Spielfluss intakt bleiben. Eine knifflige Aufgabe, aber man darf der starken HSG-Gemeinschaft zutrauen, dass sie diese Aufgabe meistert. Und: Die Eisenacher haben, da auch schon Meister in der 3. Liga Ost, ja dasselbe Problem.