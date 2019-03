von unserer Sportredaktion

Hegauer FV – SV Frauenbiburg (Sonntag, 11 Uhr, Kunstrasenplatz Welschingen)

Am 20. Spieltag der Regionalliga-Süd empfängt der Hegauer FV den Tabellendreizehnten SV Frauenbiburg aus Dingolfing in Niederbayern. „Ein Sieg ist am Sonntag für uns einfach Pflicht, und das ohne Wenn und Aber“ sagt Michael Rösch, Sportlicher Leiter des Hegauer FV vor der Partie.

HFV gewann Hinspiel

Wenn man auf die aktuelle Tabelle schaut, dann kann man diese Vorgabe verstehen. Die Gäste aus Niederbayern liegen mit vier Punkten Abstand, bei einem Spiel weniger, hinter dem Hegauer FV. Dass sie gegen den SV Frauenbiburg gewinnen kann, hat die HFV-Elf in der Vorrunde bewiesen, als sie in Niederbayern den ersten Saisonsieg holte.

„Das sind jetzt entscheidende Wochen"

In dieser Phase der Saison also eine richtungsweisende Begegnung für beide Teams. HFV-Coach Gino Radice: „Das sind jetzt entscheidende Wochen. Wenn wir den Klassenerhalt schaffen wollen, dann müssen wir die nächsten beiden Begegnungen gegen Frauenbiburg und Regensburg, die beide in der Tabelle hinter uns stehen, gewinnen. Der Druck ist also da.“

Mannschaft will an Leistung anknüpfen

Die HFV-Verantwortlichen setzen darauf, dass die Mannschaft an das gute Spiel gegen den SC Freiburg II vor einer Woche anknüpft. Dort zeigte das Team eine sehr engagierte, zweikampfstarke und konzentrierte Leistung. Einzig die glücklose Chancenverwertung brachte sie um einen möglichen und verdienten Sieg. „Wichtig ist, dass wir die Chancen haben, jetzt müssen wir sie in den nächsten Spielen endlich auch für uns nutzen“, hofft Michael Rösch, dass der Knoten bei der Abschlussschwäche endlich aufgeht.

Hegauerinnen wollen unbedingt gewinnen

Die Stimmung in der HFV-Elf ist gut und die Trainingswoche war intensiv und fokussiert, die Mannschaft will unbedingt gewinnen und hat sich viel vorgenommen. Aber auch die Gäste glauben an ihre Chance. SVF-Coach Georg Seewald will den HFV nicht auf die leichte Schulter nehmen: „Hegau ist ein unangenehmer Gegner, die verlieren ihre Spiele auch nur knapp. Wir werden da auf jeden Fall Leistung bringen müssen, wenn wir Punkte mitnehmen wollen.“ Es ist also alles angerichtet für einen sehr spannenden Sonntagmorgen auf dem Welschinger Kunstrasenplatz.

Im Anschluss weitere Spiele

Direkt im Anschluss an das Regionalliga-Spiel empfängt das Frauen Verbandsliga-Team des Hegauer FV die Spfr. Neukirch. Spielbeginn ist um 13.30 Uhr. Die HFV-B-Juniorinnen spielen am Samstag um 15.30 Uhr in der EnBW-Oberliga Baden-Württemberg beim FFV Heidenheim.