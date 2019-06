von unserer Sportredaktion

Fußball-Kreisliga B Staffel II: FC Wahlwies – SV Aach-Eigeltingen II 5:0 (1:0). – Der FC Wahlwies siegt am letzten Spieltag der Saison im Heimspiel gegen den SV Aach-Eigeltingen II mit 5:0. Mit dem Heimerfolg halten sie sich den direkten Verfolger SV Mühlhausen II, der sein Spiel gegen den SV Orsingen-Nenzingen II mit 5:2 gewann, auf Abstand. In 22 Spielen erzielten die Kicker vom FC Wahlwies satte 86 Tore, kassierten dabei lediglich 31 und steigen so souverän mit 50 Punkten und einer Tordifferenz von plus 55 in die Kreisliga A auf. Der SV Mühlhausen wahrt in der Relegation die Chance auf den Aufstieg.

Tore: 1:0 (30.) Maione, 2:0 (68.) Demmer, 3:0 (70.) Metterhauser, 4:0 (77.) Koeten, 5:0 (83.) Layne. – SR: Wetter.

Tore im Video

Video: Peter Pisa

