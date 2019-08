SC Konstanz-Wollmatingen – FC Öhningen-Gaienhofen (Samstag, 15.30 Uhr). – Eine interessante Partie. Mit Toni Fiore Tapia (Öhningen-Gaienhofen) und Serdar Yalcinkaya (Konstanz) stehen bei beiden Teams neue Coaches an der Seitenlinie. Der letztjährige Drittplatzierte Konstanz-Wollmatingen will dieses Jahr angreifen und dürfte mit dem Heimvorteil leicht favorisiert sein. Die Gäste haben sich aber gut verstärkt, ihnen ist in diesem Duell durchaus ein Erfolg zuzutrauen.



BSV Nordstern Radolfzell – SV Mühlhausen (Samstag, 16 Uhr). – Zwei spannende und torreiche Spiele gab es in der vergangenen Saison zwischen dem BSV und dem SVM. Das Hinspiel endete 3:2 für Radolfzell, im Rückspiel gab es ein unterhaltsames 4:4. Vieles deutet auf einen engen Ausgang dieses Aufeinandertreffens hin.



FC Rot-Weiß Salem – FC Hilzingen (Samstag, 17.30). – Nach dem Abstieg und Umbruch will der FC Hilzingen eine gute Rolle in dieser Saison spielen. Zum Auftakt geht es zum FC RW Salem, der in der vergangenen Spielzeit lange um den Klassenerhalt kämpfte. Ein Duell, das schwierig vorauszusagen ist.

TSV Aach-Linz – CFE Indep. Singen (Sonntag, 15 Uhr). – Das Hinspiel gewann im vergangenen Jahr der TSV (4:2), das Rückspiel Indepediente (3:0). Beide Teams landeten im Mittelfeld, sodass der Ausgang dieses Duells wieder komplett offen sein dürfte.



Türk. SV Konstanz – 1. FC Rielasingen-Arlen II (Sonntag, 15 Uhr). – Gleich am ersten Spieltag treffen die beiden Aufsteiger aufeinander. Interessant: Rielasingen-Arlen landete als Kreisliga-A-Meister zwar vor dem TSV Konstanz, der als Zweiter durch die Relegation aufstieg. Aber: In beiden Duellen gegeneinander hatte die Heimelf die Nase vorn.

FC Steißlingen – SV Deggenhausertal (Sonntag, 15 Uhr). – Und noch ein Duell zweier Aufsteiger. Die Meister der Staffeln 2 und 3 haben eine starke Saison hinter sich und werden mit großem Selbstvertrauen ins erste Bezirksligaspiel gehen. Vorteil für Steißlingen: Der FC verlor vergangene Saison kein einziges Spiel. Vorteil für Deggenhausen: Der SV kennt die Liga bestens.

FC Anadolu Radolfzell – SG Reichenau/R.-Waldsiedlung (Sonntag, 15 Uhr). – Ein Aufeinandertreffen zweier in der Liga bestens etablierten Mannschaften. Das letzte Duell im April endete mit 2:2, in der Hinrunde hatte allerdings die SG Reichenau mit 3:0 die Oberhand. Einen Favoriten gibt es hier nicht!

Türk. SV Singen – SC Markdorf (Sonntag, 15 Uhr). – Die hohen Ambitionen der Heimmanschaft sind bekannt, bei den Gästen wurde die Mannschaft nach dem Abstieg deutlich verjüngt. Der Türkische SV Singen hat in der Vorbereitung seine Qualität bewiesen, daher gehen die Gäste als leichter Außenseiter ins Spiel.