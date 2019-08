Die erste Auswärtsfahrt in der Oberliga-Historie führt den 1.FC Rielasingen-Arlen ins Filstal nach Göppingen. Und dieses erste Auswärtsspiel hat es nun richtig in sich. Nicht nur, dass die Göppinger Mannschaft mit zwei Erfolgen in die Saison gestartet ist, sie konnte mit den Siegen über den FC 08 Villingen und bei der U23 des SV Sandhausen die frühe Tabellenführung erobern.

Große Erfahrung im Göppinger Kader

Dies kommt nun wenig überraschend, denn wer die Vita der Göppinger Mannschaft durchgeht, der sieht eine Menge Erfahrung in diesem Kader. Ein bekannter Name ist unter anderem Kevin Dicklhuber, der als junger Spieler beim SC Pfullendorf seine Karriere startete. Dazu kommt mit Oliver Stierle ein langjähriger Regionalligaspieler. Zuletzt spielten sich auch einige junge Akteure in den Vordergrund. Der 20-jährige Matej Maglica, Neuzugang vom TSG Backnang, steht an der Spitze der Torschützenliste. Er traf bereits dreimal in dieser Saison.

Göppingen will unter die ersten drei

Es scheint so, dass die erfahrene Göppinger Mannschaft erneut vor einer guten Saison steht. Seit Göppingen 2016 wieder in die Oberliga zurückkehrte, platzierte man sich immer auf einem einstelligen Tabellenplatz, in der vergangenen Saison landete man auf Rang fünf.

So ist man im Filstal auch für die aktuelle Saison guter Dinge. Spielleiter Ingo Miede erhofft sich einen Platz unter den ersten drei, die ersten beiden Plätze sieht er die beiden Stuttgarter Mannschaften unter sich ausmachen. Mit Trainer Gianni Covelli geht man schon in die sechste Saison, das Team wurde zu dieser Saison noch einmal verstärkt. Das Ziel des derzeitigen Tabellenführers: Wieder über 50 Punkte sammeln.

Schwierige Aufgabe für den Aufsteiger

Es ist also eine schwierige Aufgabe, die auf die Mannschaft von Trainer Michael Schilling zukommt. Unter der Woche hat man beim engen 3:2-Pokalsieg beim Landesligisten FC 09 Überlingen mehr Energie verbraucht als gewollt.

Verletzungsbedingt musste der FC-Trainer dabei kurzfristig auf Tobias Bertsch und Gian-Luca Wellhäuser verzichten. So schrumpfte der Kader auf 16 Spieler zusammen, da Dominik Almeida noch im Urlaub weilt. Schilling hofft, dass bis zum Wochenende zumindest die angeschlagenen Spieler zurückkehren können. Eventuell rutscht auch noch Neuzugang Nicola Guglielmelli in den Kader, sofern die Spielberechtigung rechtzeitig eintrifft. (te)