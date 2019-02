von Autorenzeile

Herr Maier-Hasselmann, Sie haben sich im Training Ende November schwer verletzt. Wie läuft die Reha?

Mir geht es gut. Die Reha macht gute Fortschritte. Ich darf wieder alles belasten und machen. Ich habe viel trainiert, viel an der Fitness gearbeitet. In Sachen Beweglichkeit und Dynamik muss ich jedoch noch etwas aufarbeiten. Manchmal zwingt dich der Körper, wieder eine Stufe herunter zu fahren. Eben der normale Reha-Verlauf.

Wann spielen Sie wieder?

Meine Hoffnung war ein Comeback jetzt am Samstag im Heimspiel gegen Kornwestheim. Es war allerdings bereits bei der Operation klar, dass das wahnsinnig optimistisch war. Nun ist es mein großes Ziel, beim Superball am 9. März gegen Heilbronn fit zu sein. Das ist immer ein absolutes Highlight, da wäre es schon klasse, wenn ich endlich wieder dabei sein könnte.

Am Samstag kommt Kornwestheim. Das Hinspiel bot so ziemlich alles, was Handball ausmacht.

Diese Partie war sehr eindrücklich. Vor allem, weil wir in den letzten fünf Minuten nur noch ein Tor erzielt haben und das Ding dennoch heim schaukelten. Da haben wir gemerkt, dass wir mit einer guten Abwehr und gutem Zusammenspiel mit den Torhütern einiges erreichen können. Wir haben gekämpft bis zum Umfallen und stark verteidigt. Dies haben wir dort das erste Mal richtig geschafft.

Nach zwei Monaten ohne Heimspiel: Wie groß ist die Vorfreude?

Wir freuen uns auf jedes Heimspiel. Nach so einer langen Pause natürlich erst Recht. Die ist durch die Weltmeisterschaft schon komisch lange geworden, umso mehr freuen wir uns auf Fans, Stimmung und hoffentlich einen Sieg (lacht). Nach der Niederlage in Pforzheim sind wir umso heißer darauf. Die Jungs haben richtig Bock im Training demonstriert.

Was erwarten Sie von Kornwestheim?

Ein bisschen steht Kornwestheim im Niemandsland. Ich rechne mit einem engen Spiel, in dem wir alles geben müssen. Alle haben Bock, gegen uns zu gewinnen. Kornwestheim hat eine super Truppe, die weiß, wie man Handball spielt. Aber uns muss man erst einmal daheim bezwingen.