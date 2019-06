Samstag, 17.20 Uhr im Offenburger Karl-Heitz-Stadion: Abpfiff! Ausgelassener Jubel bei den Gästen aus Rielasingen, die sich mit dem 4:1-Sieg die Meisterschaft sichern konnten. Das vor der Saison ausgegebene Ziel, in das auch reichlich investiert wurde, der Aufstieg in die Oberliga, wurde am Ende einer intensiven Saison erreicht. Den Verantwortlichen, allen voran dem Vorsitzenden Peter Dreide und dem Sportlichen Leiter, Oliver Hennemann, war ein Stein vom Herzen gefallen.

Vorbereitung auf die Saison nervenaufreibend

Denn schon die Vorbereitung auf diese Spielzeit war nervenaufreibend. Beispielsweise, bis der Transfer von Nedzad Plavci endgültig gesichert war. Gefolgt von der Frage, wie der Mittelfeldspieler mit der Situation, nun in der Verbands- statt in der Oberliga zu spielen, umgehen würde. Fazit am Saisonende: Vorbildlich! Mit 29 Treffern und vielen Assists war er maßgeblich am Aufstieg beteiligt – und seiner zweiten Verbandsliga-Meisterschaft, nachdem er 2017 25 Tore zum Villinger Titel beigetragen hatte.

Anfangs sah es nicht gut aus für die Hegauer

Dabei hatte es anfangs nicht so gut ausgesehen für die Hegauer: Trotz eines hervorragend besetzten Kaders missriet der Start gründlich, nach wenigen Wochen hatte der Freiburger FC zehn Punkte Vorsprung. Für den Sportlichen Leiter Oliver Hennemann keine leichte Zeit, denn am Ende hieß die Lösung Trainerwechsel, die Trennung von Jürgen Rittenauer. Doch der ehemalige Torhüter, den Hennemann selbst in den Hegau gelotst hatte, der den Club zum Pokalsieg und somit in das DFB-Pokalspiel gegen Borussia Dortmund geführt hatte, war in der Mannschaft extrem beliebt.

Michael Schilling legt Blitzstart hin

Mit Michael Schilling einen Trainer zu holen, der aus dem Schweizer Nachwuchsbereich kam, die Verbandsliga daher kaum kannte, war zudem riskant. Der neue Coach musste also einen Blitzstart hinlegen, um dem Ziel Meisterschaft noch nahe kommen zu können. Der gelang – und die Erfolgsserie sollte bis zum Saisonende nicht abreißen. Seit Schillings Amtsübernahme gab es nur eine Niederlage und ein Remis – sonst nur Siege.

Freiburger FC geriet ins Straucheln

Das hätte aber alles nichts genutzt, wenn der Freiburger FC nicht ins Straucheln gekommen wäre. Und daran hat ausgerechnet der Rielasinger Nachbar FC 03 Radolfzell großen Anteil. Die Mettnauer hoben mit zwei Siegen gegen den FFC die Rielasinger sozusagen auf den Thron. „Wir wissen, dass der FC Radolfzell einen großen Anteil an unserem Erfolg hat!“, unterstrich auch Hennemann die Bedeutung dieser Spiele für die eigene Meisterschaft.

Glückliche und zufriedene Macher beim 1. FC Rielasingen-Arlen

Glücklich und zufrieden saßen die Macher nach dem Triumph im Clubheim. Vor zwölf Jahren kam Dreide zum Club, der damals in der Kreisliga A kickte, vor elf Jahren übernahm Hennemann das Traineramt, als das Team in der Bezirksliga auf einem Abstiegsplatz stand – und jetzt Oberliga. Wenn das kein Grund zum Feiern ist.