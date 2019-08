Herr Mauersberger, was war das für ein Gefühl, den ersten Oberligatreffer in der Rielasinger Vereinsgeschichte zu erzielen?

Ich glaube, das war ein Debüt nach Maß für uns. Das hatten wir uns so gewünscht, und ich denke, das war auch verdient. Wir haben in der vergangenen Saison hart gearbeitet, um Oberliga spielen zu können und haben nun auch in der Vorbereitung hart gearbeitet. Jezt bin ich richtig happy nach diesem ersten Sieg.

Aber er hat doch mehr Nerven gekostet, als nötig gewesen wäre?

Ja, die Rote Karte kurz vor der Pause, das war natürlich etwas ungünstig für uns. Das hat sich dann in der zweiten Hälfte ja wieder ausgeglichen und wir haben das zweite Tor zum richtigen Zeitpunkt erzielt. Am Ende geht der Sieg in Ordnung.

Bei Ihrem Tor hatte man den Eindruck, als hätten Sie den richtigen Zeitpunkt zum Abschluss schon verpasst.

Ja, ich hätte schon früher abschließen können, habe aber immer wieder aufgezogen. Zum Schluss war es dann aber doch die richtige Entscheidung, etwas zu warten. Und als er drin war, war ich natürlich happy.

Entspannt der Sieg und auch die Art, wie er herausgespielt wurde, die Lage angesichts des anspruchsvollen Auftaktprogramms?

Nach dem Auftakt nach Maß haben wir jetzt erstmal ein spielfreies Wochenende. Aber ein Auftakt mit einem Sieg ist natürlich gut für das Selbstvertrauen und jetzt hoffen wir, dass es so weitergeht.