Segel-Bundesliga: Mit dabei sind in der ersten Liga das Team vom Württembergischen Yacht-Club (WYC), das im Vorjahr auf den hervorragenden dritten Gesamtplatz gesegelt war, und der Segel- und Motorboot Club Überlingen (SMCÜ), der Platz neun erreicht hatte. In der zweiten Liga wird es ebenfalls spannend: Hier startet neben dem Team des Konstanzer Yacht-Club (KYC) auch die Crew vom Bodensee Yacht-Club Überlingen (BYCÜ), die in der Saison 2018 die Plätze sieben und acht belegt hatten.

Gemeinsames Training am Gardasee

In den vergangenen Tagen trainierte die Crew um Skipper Dennis Mehlig vom WYC gemeinsam mit anderen Bodensee-Vereinen am Gardasee. „Die Trainingseindrücke sind noch frisch und können umgesetzt werden“, ist Mehlig zuversichtlich. Für den Liga-Auftakt in Starnberg erwartet er eher drehende Winde. „Aber das sind wir ja vom Bodensee gewöhnt“, so Mehlig. Unter Druck setzten lässt sich das Team nicht. „Top Acht – wenn man das schafft, ist man am Ende gut dabei“, ist Mehlig vorsichtig, auch wenn er natürlich aufs Podest schielt.

Bundesliga segelt vom 17. bis 19. Mai in Konstanz

Am zweiten Spieltag der Segel-Bundesliga, der vom 17. bis 19. Mai in Konstanz stattfinden wird, hoffen alle Teams vom Bodensee darauf, ihren Heimvorteil ausspielen zu können. Denn die restlichen vier Spieltage der Bundesliga finden in Berlin und dann nur noch im hohen Norden in Kiel, Travemünde und Glückburg statt.

SMC Überlingen geht mit Stammcrew in die Saison

Mit der Stammcrew geht auch das Team um Skipper Steffen Heßberger vom Segel- und Motorbootclub Überlingen (SMCÜ) in Starnberg an den Start. Mit dabei sind außerdem Dominic Fritz, Henrik Schaal und Dominik Waibel. Heßberger & Co. waren mit dem letztjährigen neunten Gesamtplatz recht zufrieden, hoffen aber natürlich, dass in diesem Jahr etwas mehr drin ist.

Starnberger See nicht gerade Lieblingsrevier des BYC Überlingen

„Die Stimmung im Team ist gut. Wir haben schon etliche Tage auf dem Wasser verbracht, in diesem Jahr aber auf das Training am Gardasee verzichtet und waren dafür schon oft auf dem See unterwegs“, erzählt Hubert Merkelbach, Skipper des Zweitliga-Teams vom Bodensee-Yacht Club Überlingen (BYCÜ). In Starnberg segelt Merkelbach mit Jonathan Koch, Jörg Munck und Alexandra Lauber als Crewmitglieder. Allerdings ist der Starnberger See nicht gerade das Lieblingsrevier des Teams: „Wir segeln an einer Stelle, an der der See sehr eng ist und die Winde ständig drehen. Ich fühle mich auf dem Meer wohler“, gesteht Merkelbach. Trotzdem will das Team natürlich versuchen, möglichst weit vorne zu landen.

Konstanzer YC mit zwei Stammmannschaften

Dicht auf den Fersen war dem Überlinger Team in der 2. Liga immer die Mannschaft des Konstanzer Yacht Clubs (KYC) mit Skipper Felix Schrimper, Albert Gerstmair, Sebastian Uecker und Johannes Voigt. „Wir waren mit unseren Teams am Gardasee zum Training und wollen uns dieses Jahr auf zwei Stammmannschaften, mit denen wir antreten, beschränken“, so Felix Schrimper. Die Konstanzer segeln gerne am Starnberger See, da das Revier mit dem Bodensee vergleichbar sei. „Wir freuen uns natürlich auf unser Heimspiel im eigenen Club Mitte Mai und haben uns für dieses Jahr höhere Ziele gesetzt“, so Schrimper optimistisch. „Wir hoffen, dass unsere Rechnung aufgeht, da wir mit zwei einhundertprozentig eingespielten Mannschaften segeln werden, die sich blind verstehen“, erklärt Schrimper.

Wettfahrten werden live übertragen

In der 1. und 2. Bundesliga treten jeweils 18 Teams mit je vier Seglern und Seglerinnen an. An diesem Wochenende sind auf dem Starnberger See 16 Rennen geplant. Jeweils sechs Boote vom Typ J 70 werden pro Lauf etwa 20 Minuten lang segeln, dann treten die nächsten sechs Teams an. Die Wettfahrten werden auch unter www.segelbundeliga.de live übertragen.