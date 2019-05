Segel-Bundesliga: Nachdem die Bundesliga Anfang Mai bei kalten Temperaturen die Saison auf dem Starnberger See eröffnet hatte, war am Wochenende der Konstanzer Yachtclub Gastgeber. Doch lange bezogen die Regatten weniger ihre Spannung daraus, welche Crew als Erste die Ziellinie quert, sondern, ob sich der Ost- oder der Westwind durchsetzt.

Völlig kuriose Wetterlage

Denn nach zwei windarmen Regattatagen trat am Sonntag eine völlig kuriose Wetterlage ein. Vor dem Konstanzer Hafen herrschte leichter Westwind, auf Höhe der Therme Ostwind und dazwischen, wo eigentlich die Regatten der 1. Bundesliga stattfinden sollten, hoben sich die beiden Windsysteme auf, es herrschte Flaute. Immerhin profitierte das Feld der 2. Bundesliga, das seinen Kurs näher am Konstanzer Hafen hatte, davon. Dort konnten einige Wettfahrten gesegelt werden. Lange sah es so aus, als müsste man sich mit dem Minimum, drei von idealerweise 15 Flights, zufrieden geben, ehe dann doch noch ein Westwind mit einer bis drei Windstärken Wettfahrten auf dem See ermöglichte.

Im ersten Wettkampf Erster und Zweiter

Einen guten Start erwischten die Erstligacrews vom Bodensee. Der Württembergische Yachtclub ging bei seinem ersten Wettkampf – immer sechs der 18 Crews tragen auf identischen J-70-Booten einen Wettkampf aus – als Erster über die Ziellinie. Unmittelbar dahinter lief das Boot mit der Crew des SMC Überlingen ein. Der WYC wiederholte dies im zweiten Rennen.

Dann lief es nicht mehr wie geschmiert

Dann lief es nicht mehr so rund, sodass er am Ende auf Rang fünf stand. Die Überlinger konnten nicht mehr an ihre gute Platzierung des ersten Rennens anknüpfen und beendeten die drei Regattatage im Konstanzer Trichter auf Rang 15. Dass die Bedingungen trotz teils grenzwertigem Wind durchaus fair waren, unterstreicht die Tatsache, dass sich die Favoriten durchsetzten. Es siegte der Norddeutsche Regatta Verein, Meister der Saison 2018, vor dem WV Hemelingen und Vizemeister Bayerischer Yacht-Club.

Crews von der Ostsee geben Ton an

In der 2. Bundesliga gaben die Crews von der Ostsee den Ton an. Die Kieler Crew konnte ebenso wie der Lübecker Yacht-Club zwei von vier durchgeführten Wettfahrten gewinnen, doch da die Kieler stets unter den ersten Drei zu finden waren, lagen sie am Ende vorne, obwohl sie im direkten Duell mit den Lübeckern unterlegen waren.

Gut schlägt sich der BYC Überlingen

Gut schlug sich hier die Crew vom Bodensee-Yacht-Club Überlingen, die vor Konstanz als Vierte abschloss. Pech hatte der Gastgeber. Da die KYC-Crew im letzten Rennen als vorletztes Boot ins Ziel kam, verpasste sie knapp eine wesentlich bessere Platzierung. Denn mit einem Punkt weniger hätte es statt Rang 13 ein Ergebnis unter den zehn Besten gegeben.

Tiefes Durchatmen bei den Organisatoren des KYC

Am Ende dann tiefes Durchatmen bei den Organisatoren des KYC und der Segelbundesliga, dass die drei Regattatage doch noch ein sportliches Ende fanden. Eng wurde es zeitweise vor dem Konstanzer Hafen, wo akzeptable Bedingungen herrschten, aber eben auch die weiße Flotte ein- und ausläuft. Doch da die Kapitäne Rücksicht auf die Segler nahmen, lief es auch hier rund.