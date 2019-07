Beachsport: Wer Sonne, Strand-Atmosphäre und Beachsport liebt, sollte sich von Dienstag, 30. Juli, bis Sonntag, 4. August, freinehmen und nach Überlingen gehen. Dort finden zum siebten Mal die Sparkasse Bodensee Beach Days statt. Sechs Tage lang stehen Beachsoccer, Beachhandball, Beachtennis und Beachvolleyball im Fokus. Höhepunkt ist der idm-Immobilien Beach Cup am Wochenende. Beim offiziellen A-top-Turnier der Ba-Wü-Tour werden die besten Beachvolleyball-Teams der Frauen und Männer auf dem Überlinger Landungsplatz erwartet.

Beachsoccer zum Auftakt

Zum Auftakt steht zunächst beim Stadtwerk am See Beachsoccer Cup ein Beachsoccer-Turnier auf dem Programm. Am Mittwoch gibt es beim Becker Kunststofftechnik-Beachhandball Cup ein Vereins-Regio-Turnier. Dieses Jahr wird eine U-19-Auswahl der Bundesliga-Handballer des TVB 1898 Stuttgart erwartet, bei der auch ein Beachhandball-Nationalspieler im Aufgebot steht. Sicher kommen werden zwischen 14.30 Uhr und 15.30 Uhr die Handball-Nationalspieler Martin Strobel und Benjamin Meschke, die sich das Turnier anschauen werden und für Autogramme bereit stehen. Am Abend bestreiten dann die Zweitliga-Handballer der HSG Konstanz ein Einlagespiel.

Es geht um Weltranglistenpunkte

Um Weltranglistenpunkte geht es am Donnerstag beim Bodensee Therme Beachtennis Cup. Das ITF Ranglistenturnier hat sich im Rahmen der Sparkasse Bodensee Beach Days mittlerweile etabliert. Mit dabei sein werden mit Alexander Bailer und Oliver Munz zwei der besten Beachtennis-Spieler Deutschlands. Am Freitag werden beim Sparkasse Bodensee Beach Cup die Stadtmeister im Beachvolleyball ermittelt.

Beachvolleyball zum Abschluss

Am Samstag und Sonntag wird zum Abschluss der Sand noch einmal mächtig aufgewirbelt, wenn die besten Beachvolleyballerinnen und Beachvolleyballer ans Bodenseeufer nach Überlingen kommen. Beim idm-Immobilien Beach Cup geht es um wichtige Punkte für die Landes-Serie, aber auch um Punkte für die deutsche Rangliste. Mit dabei sein werden unter anderem die frisch gebackenen baden-württembergischen Meister Christian Eckenweber und Lucas Wenz. Es werden auch lokale Teams erwartet.