von unserer Sportredaktion

Fußball-Oberliga: 1. Göppinger SV – 1. FC Rielasingen-Arlen 2:1 (0:0). – Der Göppinger SV startete selbstbewusst und hatte eine erste Chance durch Dickelhuber. Doch nach den ersten, recht dominanten Minuten der Platzherren kamen die Hegauer immer besser ins Spiel. Ein Flachschuss von Thomas Kunz verfehlte das Göppinger Tor nur knapp. Wenig später scheiterte Gian-Luca Wellhäuser mit seinem Abschluss am Göppinger Torhüter (13.).

Rielasingen wird stärker

Die Talwiesen-Elf kam nun immer besser ins Spiel. Nach einer schnellen Kombination über Gian-Luca Wellhäuser und Nedzad Plavci kam der Ball zur Mitte, dort wurde Silvio Battaglia im letzten Moment geblockt (20.). Der GSV kam erst in der 30. Minute wieder gefährlich vor das Tor der Gäste, aber höchst gefährlich – es blieb aber beim 0:0. Nach 32 Minuten rutschte Silvio Battaglia an einer Hereingabe von Christoph Matt nur um Zentimeter am Ball vorbei. Die letzte Chance vor der Pause hatten noch einmal die Gastgeber, doch der Kopfball von Lekaj nach Dicklhuber-Freistoß fiel in die Arme von Christian Mendes.

Führung durch Wellhäuser

Die zweite Halbzeit begann exzellent für die Gäste: Einen unkontrollierten Rückpass erlief Gian-Luca Wellhäuser und spitzelte den Ball unter dem herauseilenden Marcel Scheicher ins Tor. Nach einer Stunde scheiterte Nedzad Plavci mit einem Schlenzer an Marcel Schleicher. Die Gastgeber benötigten eine Viertelstunde, ehe sie diesen Schock aus den Trikots geschüttelt hatten. Nach 63 Minuten brachte ein Ballverlust am gegnerischen Strafraum die Konterchance für die Gastgeber. Nach der Hereingabe von Lekaj auf den mitgelaufenen Kevin Dicklhuber schien der Ausgleich fällig, doch Christian Mendes parierte fantastisch. Der Nachschuss von Dicklhuber wurde mit vereinten Kräften zur Ecke abgewehrt.

Göppingen trumpft auf

Nur zwei Minuten später die nächste Großchance für die Gastgeber durch Lekaj. Aber auch die Hegauer blieben offensiv, Thomas Kunz verzog nach 70 Minuten, nachdem er von Nedzad Plavci freigespielt worden war. Der Druck der Gastgeber wurde stärker, sie wechselten offensiv, und nach 72 Minuten gab es nach einem Foul an Dicklhuber Strafstoß. Diesen verwandelte der Gefoulte selbst ganz sicher zum 1:1. Die Gastgeber waren nun euphorisiert. Nach einem Luftloch am Rielasinger Strafraum hatte Dicklhuber Platz zum Abschluss und war mit einem platzierten Flachschuss erfolgreich (79.).

Offener Schlagabtausch

Nun entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, die Gäste versuchten alles, um den Ausgleich zu erzielen. Chancen von Silvia Battaglia, Feriz Sadiku und Christian Mauersberger brachten aber nichts ein, sodass die bittere Niederlage für den Aufsteiger besiegelt war.

1. FC Rielasingen-Arlen: Mendes (Tor); Rasmus (80. Sadiku), Kunze, Plavci, Winterhalder, Mauersberger, Berger, Matt, Kunz, Wellhäuser (67. Ruberto), Battaglia. – Tore: 0:1 (48.) Wellhäuser, 1:1 (72./FE) Dicklhuber, 2.1 (79.) Dicklhuber. – SR: Döring (Brigachtal). – Z: 450.