Leichtathletik: Die begeisterte Steißlinger Mehrkampf-Familie Bichsel hat in Ulm bei den Deutschen Mehrkampfmeisterschaften der U 18 und U 20 ein spannendes Wochenende erlebt. Tom (U 20) wurde 13., sein Bruder Ben (U 18) Zehnter. Beide ehrgeizigen Athleten sind jeweils im ersten Jahr in diesen Altersklassen und haben sich sehr gut geschlagen. Ihr Ziel ist die D-Kadernorm und sich im nächsten Jahr weiter zu verbessern.

Besondere Atmosphäre unter den Teilnehmern

Unter den besten Nachwuchs-Mehrkämpfern von Deutschland war auch in Ulm wieder die typische Atmosphäre unter den Sportlern und Trainern zu spüren. Sie puschten sich wie in einer großen Familie gegenseitig zu Bestleistungen und freuten sich mit den Konkurrenten über gute Resultate. Auf diesen Saisonhöhepunkt hatten die Brüder Ben und Tom Bichsel, die für die LG Radolfzell starten, hingearbeitet und sich gut vorbereitet. Das Ziel war eine weitere Steigerung der Punktzahl und eine gute Platzierung. Mit Unterstützung ihrer Familie und Verwandtschaft, die zahlreich mitgereist waren, verbesserten sie etliche Leistungen. Mutter und Trainerin Martina Bichsel hatte ihre Jungs gut auf den Wettkampf eingestellt. Beide konnten sich erneut gut präsentieren und kamen gut und verletzungsfrei durch beide Tage.

Tom gelangen fünf Bestleistungen

Tom (U 20) schaffte fünf Bestleistungen und eine Steigerung seiner Gesamtpunktzahl auf 6349 Punkte und erreichte den 13. Platz. Über 100m steigerte er sich auf 11,69s und im Weitsprung auf 6,37m. Hier hat er noch viel Potenzial, da ein übertretener Sprung deutlich weiter war. Im Kugelstoßen verlor er mit 11,19m einige Punkte, doch im Hochsprung schaffte er tolle 1,89m und über 400m war er mit 54,25s so schnell wie noch nie. Am zweiten Tag lag er mit 15,49s im Bereich seiner Bestleistung über 110m Hürden. Im Diskus war er mit 35,96m zufrieden, nur im Stabhochsprung konnte er mit seinen übersprungenen 3,70m nicht zufrieden sein. Hier ließ er viele Zähler liegen. Im Speerwurf erreichte er im dritten Wurf 52,03m und im abschließenden 1500-m-Lauf gelang ihm die letzte Bestleistung mit 5:01,82min.

Ben Bichsel (LG Radolfzell) gelang über die 110m Hürden die punktmäßig beste Leistung bei den Deutschen Mehrkampfmeisterschaften der U18 in Ulm. | Bild: privat

Ben erreicht den zehnten Platz

Ben (U 18) startete in Ulm ebenfalls mit einer Rekordmarke über 100m (11,86s), auch im Weitsprung lief es mit 6,13m blendend. Im Kugelstoßen bestätigte der Steißlinger mit 12,32m exakt seine Bestleistung. Im Hochsprung schaffte er 1,71m und im 400-m-Lauf stellte er mit 54,64s eine weiteren persönlichen Rekord auf. Am zweiten Tag gelang ihm über 110m Hürden die punktmäßig beste Leistung mit 15,92s, auch mit dem Diskus verbesserte er sich auf starke 40,56m. Nur im Stabhochsprung knüpfte er mit übersprungenen 4m nicht an seine guten Leistungen bei der Einzel-DM an. Dort hatte er 4,30m erreicht. Im Speerwurf kam er auf gute 46,32m und im 1500-m-Lauf kämpfte er sich nach 5:18,88min ins Ziel. Er erreichte mit 6110 Punkten den zehnten Rang und fast seine Bestleistung. (her)