Fußball-Rothaus-Bezirkspokal, Finale: SC Gottmadingen-Bietingen – BSV Nordstern Radolfzell (Sonntag, 17.15 Uhr, Volkertshausen). – Die beiden Trainer begrüßen sich herzlich, bevor es im Klubheim des SV Volkertshausen zur Sache geht. Deutlich wird: Obwohl es bei der Pressekonferenz um den Pokalsieg am Sonntag geht, plaudern Toni Fiore Tapia und Michael Hoffmeister angeregt miteinander. Die Bezirksligisten, das wird klar, „kennen sich sehr gut“. Auch wenn „der Pokal seine eigenen Gesetze hat“ (Konrad Matheis, Bezirksvorsitzender), große Überraschungen wird es wohl nicht geben.

Nicht nur Konrad Matheis voller Vorfreude

Voller Vorfreude auf das Finale begrüßt Matheis die Trainer und den Ausrichter SV Volkertshausen. „Der Bezirkspokal hat einen hohen Stellenwert. Mit GoBi ist der Meister dabei und mit dem BSV eine technisch sehr gute Mannschaft“, sagt der Bezirksvorsitzende. Der 1. Vorstand des SVV, Reiner Zimmermann, ist „motiviert“ und versichert in der lockeren Gesprächsrunde, dass „wir ein guter Gastgeber sein werden“.

Gastgeber Volkertshausen will „guten Eindruck hinterlassen“

Der freut sich am Pfingstsonntag darauf, einen „guten Eindruck zu hinterlassen“ – und die beiden Mannschaften auf den krönenden Abschluss. Trotz der Ungewissheit. Ob der Pokalgewinn für den SC Gottmadingen-Bietingen die Kirsche auf der Sahnetorte wird? Nach der souveränen Meisterschaft wäre mit einem Pokalgewinn das „Double“ perfekt. Es wäre die Saison schlechthin für die Elf des Trainerduos Michael Hoffmeister und Marius Nitsch.

Video: Julian Widmann

Fünf tolle Jahre, zwei Aufstiege und ein Pokalsieg?

Oder ob es ein tolles Ende für Toni Fiore Tapia gibt, der den BSV Nordstern Radolfzell seit fünf Jahren trainiert, zwei Aufstiege feierte und den BSV zum Saisonende verlässt. Das Bezirkspokalfinale ist für den 33-Jährigen das „i-Tüpfelchen einer tollen Zusammenarbeit. Gottmadingen-Bietingen ist die beste Mannschaft der Bezirksliga“, zollt der Nordstern-Coach dem Gegner Respekt. Doch nicht nur aufgrund des 2:1-Sieges in der Rückrunde traut Fiore Tapia seiner Elf den Sieg zu: „Wir haben ein super Team und glauben an uns.“ Außerdem erzählte er verschmitzt: „Vergangene Saison haben wir als Gastgeber noch Würstle verkauft. Da habe ich schon zu den Jungs gesagt, nächstes Jahr will ich auf dem Platz stehen.“

Video: Julian Widmann

Michael Hoffmeister: „Pokalsieg unser eigentliches Saisonziel“

Für Michael Hoffmeister wird nicht die Tabellenposition, sondern „die Tagesform entscheiden. Die Jungs sind hungrig, der Pokalsieg war unser eigentliches Saisonziel. Wir haben gegen den BSV etwas gut zu machen.“

Die Chemie stimmt

Nach den eher erwarteten Pressekonferenz-Floskeln ist das Gespräch aber noch lange nicht zu Ende. Eine lockere Unterhaltung folgt – die Chemie stimmt offensichtlich. Am Sonntag wird das nur auf dem Platz anders, beide wollen den krönenden Abschluss der Saison.