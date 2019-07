Aller Anfang ist schwer. So heißt es häufig, wenn es um Einsteiger geht. Im Kampfsport trifft dies in der Regel zu, denn wer sich dort seine erste Sporen verdienen möchte, kämpft häufig in irgendeiner Ecke in einer dunklen Halle und vor allem unter Ausschluss der Öffentlichkeit.

Hier möchte das Muay Thai Gym Mendez aus Überlingen entgegenwirken: Am Sonntag findet um 12 Uhr zum zweiten Mal eine Hausgala statt. Sie ist vor allem für Nachwuchskämpfer gedacht, um Wettkampf-Erfahrung im Ring zu sammeln. Der große Unterschied dabei: Das Ganze findet in einem möglichst professionellen Rahmen statt.

Freier Himmel statt dunkler Halle

Hierzu wurde vor dem Gym direkt am Andelshofer Weiher ein Ring aufgebaut. Gekämpft wird also unter freiem Himmel. Außerdem gibt es einen Ringsprecher, Beschallung und vor allem Zuschauer. Damit haben die Kampfsport-Einsteiger nicht nur den Wettkampf, sondern auch die Bühne, mit der man auch erst einmal zurechtkommen muss.

„Es macht einen großen Unterschied“ – Sebastian Harms-Mendez | Bild: privat

„Es macht einen großen Unterschied, ob man nur im Ring steht und kämpft oder ob man von außen angefeuert wird“, sagt Organisator Sebastian Harms-Mendez, der sich noch gut daran erinnert, wie er begonnen hat. „Mit dieser Hausgala möchte ich den Anfängern etwas geben, was ich damals ein bisschen vermisst habe.“

Zehn Kämpfe sind geplant

Geplant sind zehn Kämpfe, fünf davon mit Überlinger Beteiligung. Louis Waibel, Roman Dobernstein, Philipp Gumpfer und Marvin Schönle vom Muay Thai Gym Mendez machen den Auftakt. Außerdem steigt noch Denis Winter in den Ring. Für die weiteren Kämpfe werden Athleten unter anderem aus Ravensburg, Weingarten, Ulm und Heidenheim erwartet.