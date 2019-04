von unserer Sportredaktion

Fußball, Regionalliga, Frauen

SC Regensburg

Hegauer FV

0:2 (0:0)

Nach dem 21. Spieltag der Regionalliga Süd steht der Hegauer FV zum ersten Mal in dieser Saison auf einem Nichtabstiegsplatz. Beim SC Regensburg holten sich die Hegauerinnen einen verdienten 2:0-Auswärtssieg.

Es war ein hartes Stück Arbeit für die HFV-Elf in der Oberpfalz. „Abstiegskampf pur“ war angesagt beim Aufeinandertreffen zwischen dem Tabellenzwölften SC Regensburg und dem Tabellenelften Hegauer FV. Sechs Punkte betrug der Abstand der Vereine vor dem Spiel. „Wir fahren nach Regensburg, um einen Dreier mitzunehmen. Nichts anderes darf und kann in unserer Situation die Zielsetzung sein“, hatte Michael Rösch, Sportlicher Leiter des HFV, im Vorfeld der Begegnung gefordert – und die Mannschaft lieferte.

Es war der erste Sieg der HFV-Elf gegen den SC Regensburg nach drei Niederlagen zuvor, und dazu ein ganz wichtiger. Durch die gleichzeitige Niederlage des FFC Wacker München hat der Hegauer FV punktemäßig gleichgezogen und sich durch das bessere Torverhältnis vor die Münchnerinnen erstmals auf den ersten Nichtabstiegsplatz gesetzt gesetzt. Diesen Platz will die HFV-Elf nun bis zum Saisonende verteidigen, brisant dabei ist, dass der FFC Wacker München am letzten Spieltag beim Hegauer FV spielt.

In Regensburg war es kein hochklassiges Spiel, dafür von beiden Seiten sehr intensiv. Man merkte den Hegauerinnen aber den Druck an. Nadine Grützmacher traf bereits in der dritten Minute nach Flanke von Berenice Becker, stand dabei aber knapp im Abseits. Beim ersten gefährlichen SC-Konter zielte Melanie Scheid über das Hegauer Tor (10.). In der 18. Minute parierte SC-Torhüterin Michelle Pistoia einen Schuss von Berenice Becker.

Eine Riesenchance hatte Nadine Grützmacher, als sie allein vor dem Regensburger Tor gerade noch geblockt wurde (34.). Nur zwei Minuten später bewahrte HFV-Torhüterin Teresa Straub ihr Team mit einer starken Parade vor einem Rückstand (36.). Der Gast aus dem Hegau hatte im ersten Abschnitt zwar mehr Ballbesitz, doch Regensburg investierte sehr viel und ließ den Gästen wenig Raum.

Optimal war der Start in die zweite Hälfte. Nach einem Eckball von Luisa Radice stand Jana Kaiser im Fünfmeterraum goldrichtig und lenkte den Ball mit ihrem Rücken ins Tor – 0:1 (48.). Luisa Radice hatte nach Hereingabe von Berenice Becker eine weitere sehr gute Möglichkeit (59.). Nach einem schnellen HFV-Angriff, eingeleitet von Jana Kaiser über die rechte Seite, legte Luisa Radice mit Übersicht quer auf Nadine Grützmacher, die den Ball ins Tor beförderte (63.). Regensburg versuchte nochmals heranzukommen. Die Hegauerinnen standen im Mittelfeld und in der Defensive aber kompakt und ließen kaum etwas zu und gingen nach einem sehr intensiven Spiel als verdienter Sieger vom Platz. HFV-Coach Gino Radice: „Trotz des enormen Drucks hat die Mannschaft das gut gelöst. Wir haben im richtigen Moment die Tore gemacht und kaum etwas zugelassen.“

Hegauer FV: Straub, Hahn, Knisel, Formanski, Frech, Sauter (70. Butsch), Griß, Kaiser, Becker (76. Scharf), Grützmacher, Radice. – Tore: 0:1 (48.) Kaiser, 0:2 (63.) Grützmacher. – SR: Hanf (Meinhardswinden).