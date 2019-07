Fußball: Der Fußball-Bezirksligist SC Markdorf veranstaltet am heutigen Samstag, 13. Juli, den jährlich stattfindenden Markdorf-Cup. „Das Turnier ist unser Höhepunkt“, freut sich der Vorsitzende des SC Markdorfs, Gerhard Klank, auf die 31. Ausgabe des Turniers. Das Vorbereitungsturnier sei wie in den vergangenen Jahren wieder mit hochklassigen Mannschaften aus den Verbänden Südbaden und Württemberg besetzt, sagt Klank. Gerade der verbandsübergreifende Aspekt sei etwas Besonderes an dem Turnier, erklärt der SCM-Vorsitzende. „Die Teilnehmer treffen auf Mannschaften, die sie nicht kennen“, verdeutlicht der SCM-Vorsitzende.

16 Uhr erfolgt der Anpfiff

Um 15.45 Uhr wird das Turnier auf den Gehrenbergsportanlagen offiziell eröffnet, bevor um 16 Uhr das erste Qualifikationsspiel angepfiffen wird. Dort trifft der Gastgeber SC Markdorf auf den TSG Ailingen, bevor der SV Fronhofen gegen den FC Aramäer Pfullendorf spielen wird. Die Qualifikation geht bis einschließlich Donnerstag, 18. Juli. Dort spielen sechs Vereine in zwei Gruppen um die Teilnahme im Endturnier, das am Samstag, 20. Juli, um 14 Uhr beginnt.

Automatisch fürs Endturnier gesetzt

Automatisch für das Endturnier gesetzt sind Landesligist SpVgg F.A.L., der württembergische Oberligist FV Ravensburg, der württembergische Landesligist VfB Friedrichshafen sowie der württembergische Verbandsligist TSV Berg. Das Finale des Markdorf-Cups findet am Freitag, 26. Juli, um 19 Uhr statt.

Spielplan der Qualifikation

Samstag, Gehrenbergstadion

SC Markdorf – TSG Ailingen 16.00

SV Fronhofen – FC Aramäer Pfullendorf 18.00

Montag, 19 Uhr

VfR Stockach – SV Fronhofen

Dienstag, 19 Uhr

SC Markdorf – SV Deggenhausertal

Mittwoch, 19 Uhr

SV Deggenhausertal – TSG Ailingen

Donnerstag, 19 Uhr

FC Aramäer Pfullendorf – VfR Stockach.