Sie ist jung, ehrgeizig und sehr erfolgreich: Anne Katharina Keßler (17) aus Unteruhldingen, die für den DAV Überlingen startet, hat sich dem Telemarken verschrieben. „Das ist der Ursprung des Skisports“, erklärt sie. „Es ist Skifahren mit freier Ferse und kombiniert alpines und nordisches Skifahren.“ Dass sie diese Sportart außerordentlich gut beherrscht, zeigte sie bei den Junioren-Weltmeisterschaften im slowenischen Krvavec, wo sie als eine der jüngsten Starterinnen mit zwei Silbermedaillen und einer Bronzemedaille erfolgreichste Teilnehmerin war.

Silbermedaille im ersten Rennen

Gleich am ersten Tag trumpfte Anne Katharina Keßler in der Disziplin „Classic“. „Ich wusste, dass ich gut drauf bin, aber dass es so gut laufen würde, damit habe ich auf keinen Fall gerechnet“, sagt die sympathische 17-Jährige. Nur die Französin Chloe Blyth war lediglich 0,36 Sekunden schneller. Dennoch war die Unteruhldingerin überglücklich über die Silbermedaille im ersten Rennen.

Keßler blieb auf der Erfolgsspur

Und sie blieb auf der Erfolgsspur. Tags darauf holte sie mit dem deutschen Team im Parallel-Sprint Bronze. Dieser Erfolg schien Anne Katharina Keßler erneut einen Tag später regelrecht zu beflügeln. Auch wenn die Qualifikation für das Einzelrennen im Parallel-Sprint nicht gerade optimal war, setzte sie in den Frau-gegen-Frau-Duellen zu einem Siegeszug an. Plötzlich stand sie im Finale auf der Start-Rampe, eine Medaille war ihr bereits sicher. Erst in der drei Jahre älteren Norwegerin Goril Strom Eriksen fand sie ihre Meisterin und holte ihre zweite Silbermedaille.

Nur 0,27 Sekunden fehlten zu Bronze

Abschließend stand am Montag noch das Sprint-Rennen auf dem Programm. Auch hier wollte sie ihren Aufwärtstrend fortsetzen. Nach dem ersten Lauf lag die 17-Jährige mit Platz vier in Lauerstellung. Im zweiten versuchte sie beim Sprung die Mindestweite zu erzielen, was allerdings nicht ganz gelang. Die dadurch verhängten Strafsekunden machten ein Wimpernschlagfinale perfekt, bei dem der Unteruhldingerin das nötige Quäntchen Glück fehlte. Sie landete auf Rang fünf. Zu Bronze fehlten ihr allerdings gerade mal 0,27 Sekunden, zu Silber nur 0,44.

Anne Katharina Keßler | Bild: Robin Kraft

„Schade, dass ich im zweiten Durchgang den Sprung nicht gehabt habe, sonst hätte ich deutlich weiter vorne mitfahren können“, sagt Keßler.

Auszeichnung als beste Juniorin

„Auch wenn der fünfte Platz am Ende etwas unglücklich war, bin ich absolut zufrieden mit dem Abschneiden bei den Weltmeisterschaften“, zog sie direkt nach dem letzten Rennen Bilanz. Doch eine Wertung war zu diesem Zeitpunkt noch offen. Bei den Junioren-Weltmeisterschaften werden auch immer die erfolgreichsten Teilnehmer geehrt. Anne Katharina Keßler wusste, dass sie in dieser Wertung ganz weit vorne liegen musste. Riesengroß war dann die Freude, als sie es ganz nach oben in dieser Liste geschafft hatte. Als Lohn bekam die Unteruhldingerin die „Sondre Norheim Trophy“, eine Auszeichnung für die beste Juniorin bei den Weltmeisterschaften, die nach dem Erfinder des Telemarken benannt wurde.