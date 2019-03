von Andreas Joas

Handball, 3. Liga: Noch bastelt Sportchef André Melchert eifrig am Kader für die kommende Saison. Auf

Linksaußen ist Spitzenreiter HSG Konstanz nun aber komplett. Zu Fabian Schlaich und Samuel Wendel kommt vom Drittligateam des HBW Balingen-Weilstetten mit dem ungarischen Jugend-Nationalspieler Áron Czakó ein echtes Toptalent dazu. Der 18-Jährige erhält einen Dreijahresvertrag. Mit dem jungen Rechtshänder bekommt die HSG noch einmal viel Qualität. Seine Entwicklung kann fast schon als kometenhaft bezeichnet werden. Als 17-Jähriger machte er mit 111 Toren in 26 Einsätzen mit seinem Heimatverein TSG Söflingen die Oberliga der Herren unsicher, gleichzeitig feierte Czakó per Doppelspielrecht mit dem Nachwuchs des TVB Stuttgart in der A-Jugend-Bundesliga die Süddeutsche Vizemeisterschaft, spielte im DM-Viertelfinale.

In der jetzigen Spielzeit, immer noch für die A-Jugend spielberechtigt, schlug er beim HBW Balingen-Weilstetten voll ein und erzielte trotz einiger verpasster Partien 49 Tore. Und wenn er nicht im Vereinstrikot glänzte, dann im ungarischen Jugend-Nationalteam. 2017 bei den Europäischen Olympischen Jugendspielen mit 14 Toren und 2018 bei der Jugend-EM, wo er am Ende verletzt zusehen musste. „Er hat enormes Talent“, freut sich Melchert über den dritten Zugang. Mit 1,90 Meter Körpergröße bringt Czakó einiges an Länge für einen Außen mit. „Er soll sich“, sagt der Sportliche Leiter über den blitzschnellen Flügelspieler, „in Ruhe bei uns entwickeln. Im vergangenen Jahr ist ihm das in bemerkenswerter Weise gelungen.“ Melchert zeigt sich glücklich darüber, dass der Konstanzer Weg wieder einmal ein junges Toptalent überzeugt und die optimale Verbindung von Studium und Handball nach Konstanz geführt hat. An der mit der HSG kooperierenden Exzellenzuniversität wird Czakó Mathematik und Sport auf Lehramt studieren. „Ich kann in Konstanz beides perfekt unter ein Dach bekommen“, sagt der gebürtige Memminger und strahlt. „Zudem gefällt mir das Konzept, auf junge Spieler zu setzen und dennoch in die 2. Bundesliga zu streben.“ Dass ihm dies schon mit 18 Jahren passieren könnte, bezeichnet er mit einem ungläubigen Kopfschütteln als „Wunder“. „Damit habe ich nicht gerechnet.“

Melchert: „Áron bringt alles mit. Er ist mit seinem Wurf schon extrem weit und kann mit seiner Größe auch in der Abwehr spielen. Er ist sehr, sehr jung, hat aber großes Potenzial. Das wollen wir zusammen herauskitzeln.“ Der junge Mann hat ehrgeizige Ziele: „Mich weiterentwickeln, schnell ins HSG-Team einfinden, Spielanteile sammeln und Erfolge feiern“, zählt er auf. „Ich freue mich auf eine neue, große Herausforderung“, sprudelt es aus ihm heraus. „Auf eine tolle Stadt und coole Mannschaft.“ Auf eines freut sich das Toptalent ganz besonders: Die Atmosphäre in der Schänzle-Halle. „Die Stimmung und die Fans haben mich beeindruckt. Für die 3. Liga ist diese Unterstützung daheim wie auswärts schon krass.“