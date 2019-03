von unserer Sportredaktion

Fußball-Verbandsliga: FC 03 Radolfzell – Offenburger FV (Samstag, 14.30 Uhr). – Am Samstag kommt es auf der Mettnau zum Spitzenspiel der Verbandsliga. Es trifft der Tabellenvierte FC 03 Radolfzell auf den Tabellendritten aus Offenburg. Nur der Sieger kann weiter auf die Spitzenplätze schauen. Der FC 03 Radolfzell hat zudem noch etwas gutzumachen gegen die Ortenauer, unterlag er doch in der Hinrunde in Offenburg mit 2:7.

Offensivstärksten Mannschaften der Liga

Doch jetzt steht eine andere Radolfzeller Mannschaft auf dem Rasen. Eine Mannschaft, die einen taktisch und technisch sehr guten Fußball spielt und die letzten Spiele klar für sich entscheiden konnte. Doch auch die Gäste reisen nach fünf Sieger mit breiter Brust an. Die Zuschauer können auf alle Fälle auf viele Tore hoffen, denn beide Mannschaften gehören zu den offensivstärksten der Liga. Wer am Ende als Sieger vom Platz gehen wird, ist aufgrund des ähnlichen Leistungsvermögens nicht abzuschätzen. Viel wird von der taktischen Ausrichtung der beiden jungen Trainer Steffen Kautzmann auf Radolfzeller Seite und Florian Kneuker beim OFV abhängen. (km)

SC Pfullendorf – FC Waldkirch (Samstag, 15.30 Uhr, Geberit-Arena). – Noch ist die Ausbeute des SC Pfullendorf in der Rückserie mager: In Kehl (1:2) und Offenburg (0:3) setzte es für die Rot-Weißen Niederlagen, das letzte Heimspiel gegen Denzlingen musste witterungsbedingt abgesagt werden. Mit einem Heimerfolg über Mitaufsteiger FC Waldkirch will der Sportclub seine dürftige Bilanz aufpolieren und weitere Zähler in Richtung Klassenerhalt in der Verbandsliga sammeln.

Marco Konrad bleibt gelasssen

Pfullendorfs Trainer Marco Konrad bleibt trotz der zwei Pflichtspielniederlagen nach der Jahreswende gelassen: „Wir wissen die beiden Spiele einzuordnen.“ Nun gelte es für sein Team den Rhythmus zu finden. So hofft der SCP-Coach gegen FC Waldkirch auf ein Erfolgserlebnis, um schnellstmöglich in Richtung der 40-Punkte-Marke marschieren zu können.

FC Waldkirch konnte Selbstvertrauen tanken

Auch die Bedingungen im Tiefental werden nach dem langen Winter und den heftigen Regenfällen der Vorwochen allmählich wieder besser. „Die Stadt macht alles, damit wir ordentliche Bedingungen haben“, sagte Konrad, der in den vergangenen Monaten witterungsbedingt immer wieder improvisieren musste. Im Gegensatz zum SCP konnte der FC Waldkirch zuletzt Selbstvertrauen tanken.

SCP gewann das Hinspiel

Nach einem Remis zum Auftakt gegen den FV Lörrach-Brombach (2:2) siegte das Team von Trainer Daniel Kreisl in Mörsch (2:1) und gegen Oppenau (2:0). „Waldkirch kommt über die Ordnung und den Kampf“, prophezeit Marco Konrad, der seine Elf vor allem vor Stoßstürmer Sandro Rautenberg (acht Saisontore) warnt. Das Hinspiel gewann der SCP mit 3:1.

Personell steht hinter Stephan Steinhauser noch eine Fragezeichen. Der Innenverteidiger absolvierte zuletzt nur ein reduziertes Trainingspensum. (stl)

SV Endingen – 1. FC Rielasingen-Arlen (Samstag, 15.30 Uhr). – Auswärtsfahrten nach Endingen waren für den 1. FC Rielasingen-Arlen bisher nur bedingt vergnügungssteuerpflichtig. Bei vier Gastspielen im idyllischen Erlestadion reichte es für die Hegauer neben zwei Niederlagen (in der Vorsaison gar mit 0:5) nur noch zu zwei Unentschieden. Aufgrund der Auswärtsbilanz des Tabellenzweiten (bisher zehn Spiele ohne Niederlage bei 24 Punkten und 32:8 Toren) verbreitet das Ziel Endingen jetzt zwar nicht den großen Schrecken, aber selbstverständlich ist der Respekt vor dem Tabellenneunten vorhanden.

Endingen mit schlechtem Start

Die Kaiserstühler haben allerdings den Start in die Frühjahrsrunde ordentlich verpatzt. Zwar waren die bisherigen Gegner mit drei Mannschaften aus dem oberen Tabellendrittel, aber die desaströse Bilanz mit null Punkten und 4:14 Toren lassen die Alarmglocken in Endingen klingeln. Der schwache Start ins Frühjahr ließ das Polster auf die Abstiegsränge wieder schmelzen.

15 Siege in 17 Pflichtspielen

Michael Schilling feierte im Hinspiel sein Debüt auf der Trainerbank der Rielasinger. In den bisherigen 17 Pflichtspielen siegte seine Mannschaft 15 Mal und musste nur eine Niederlage hinnehmen. Die Leistungen in den beiden letzten Heimspielen gefielen ihm aber nicht sonderlich. So versuchte er in dieser Trainingswoche bei seiner Mannschaft wieder die Sinne zu schärfen, dass zu einem Aufstiegskandidaten auch ein konzentriertes Defensivverhalten gehört. (te)