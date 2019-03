Es ist 21.27 Uhr am Samstag, den 30. März 2019. Die 1400 Zuschauer in der Konstanzer Schänzlehalle sind außer Rand und Band, stehend und klatschend begleiten sie die letzten viereinhalb Minuten des Spiels gegen die Reserve der Rhein-Neckar Löwen. Es steht 26:23 für die HSG Konstanz und unter dem frenetischen Jubel ihrer Fans werfen sich Kaletsch & Co. zum 29:24-Erfolg. Wenig später tanzen sie in neongelben T-Shirts mit der Aufschrift „3. Liga Süd Meister 2019“ übers Parkett.

Video: Peter Pisa

Neben der Holzbank am Hallenrand umarmen sich Präsident und Trainer, umarmen sich Vater und Sohn, umarmen sich Otto und Daniel Eblen. Das Konstanzer Erfolgsduo ist geschafft, froh, glücklich, aber beide wissen, dass nur ein Zwischenziel erreicht ist. Und dass in den verbleibenden vier Spielen Trainer und Spieler einen schwierigen Spagat bewältigen müssen: zum einen vielleicht Kräfte sparen, zum anderen die Spannung hochhalten, damit man mit maximaler Wucht in die Aufstiegsspiele gegen den ThSV Eisenach, den Meister der 3. Liga Ost, gehen kann.

HSG nutzt Schwächephase der Junglöwen

Zeitsprung zurück. Samstag, 19.25 Uhr. Nach der 26:27-Niederlage von Verfolger TuS Dansenberg am Freitagabend in Saarlouis ist klar: Matchball! Ein Sieg gegen die Rhein-Neckar Löwen II bringt der HSG Konstanz den Meistertitel. Die Stimmung in der Schänzlehalle ist schon lange vor dem Anwurf bestens, für die Fans ist es selbstverständlich, dass der Sack zugemacht wird von ihren Lieblingen.

Dann geht das Spiel los und schon bald macht sich ein flaues Gefühl breit – Matchball haben ist gut, aber Matchball verwandeln schwierig. Anfangs ist es ein munteres Hin und Her, acht Tore in viereinhalb Minuten, 4:4, alles im Lot. Dann stockt der Spielfluss auf beiden Seiten, nur zwei Tore in den nächsten viereinhalb Minuten, 5:5, alles im Lot. Doch während sich die Nordbadener fangen, häufen sich bei den Spielern von HSG-Trainer Daniel Eblen die Fehler – und plötzlich steht auf der Anzeigetafel ein 6:10, danach wenig später immer noch 9:12 (21.).

Es sieht wahrlich nicht gut aus für den designierten Meister, allerdings verlieren die Junglöwen nun komplett den Faden und erzielen in neun Minuten bis zur Pause keinen einzigen Treffer mehr. Die HSG dagegen deren vier, drei durch Paul Kaletsch und einen durch Michel Stotz, macht den Halbzeitstand von 13:12.

Offener Schlagabtausch in der Schänzle-Sporthalle

Abschnitt zwei beginnt mit einer überragenden Parade von Simon Tölke, seinem insgesamt achten abgewehrten Wurf. Und sie setzt sich fort mit Paul Kaletsch. Der Toptorjäger der HSG und Führende in der Torschützenliste der 3. Liga Süd erzielt die ersten drei Treffer der Konstanzer nach Wiederbeginn. Das Tor zum 16:14 ist Kaletschs 200. in dieser Drittligasaison. Beim Zwischenstand von 18:15 geht die Hälfte der Konstanzer Treffer auf den Mann mit der Nummer 15. Als Felix Krüger auf 19:15 erhöht, scheint endgültig alles in die aus Konstanzer Sicht richtige Richtung zu laufen.

Doch der Schein trügt, die RN-Löwen stecken nicht auf und nutzen einige unnötige Ballverluste der Gastgeber zur Aufholjagd. Nach 46 Minuten steht es tatsächlich wieder unentschieden, 20:20. Joshua Braun bringt die HSG wieder in Führung, danach werfen die Gäste einen Siebenmeter übers Tor und Fabian Wiederstein erhöht auf 22:20 – 48 Minuten gespielt, jetzt also die Vorentscheidung, zumal HSG-Torwart Maximilian Wolf noch eine famose Parade zeigt?

Spielglück und Willen führen die Konstanzer Handballer zum Meistertitel

Von wegen. Dem 23:21 durch Kaletsch folgen zwei Gegentore, wieder remis, 23:23, noch neun Minuten. Tom Wolf trifft zum 24:23, Fehlwurf Rhein-Neckar Löwen, Ballverlust Konstanz, Ballverlust RN-Löwen, 25:23 durch Fabian Schlaich nach Tempogegenstoß, Maxi Wolf pariert und Fabian Wiederstein trifft zum 26:23 – noch viereinhalb Minuten, aber jetzt ist der Bock doch umgestoßen, oder?

Ja, ja, ja, der Bock ist um. Hinten mauert Wolf sein Tor zu, vorne sorgen Wiederstein, Kaletsch und Braun für das 29:23, das letzte Tor gehört den Gästen, 29:24, was soll’s. Samstag, 30. März 2019, 21.32 Uhr, die HSG Konstanz ist Meister der 3. Liga Süd. Was noch folgen wird in naher Zukunft, wird eine harte Nuss, aber in diesem Augenblick kümmert das aber erst mal keinen. „Wir hatten ein paar Mal das Glück auf unserer Seite, haben es aber am Schluss toll gemacht“, sagt Daniel Eblen. „Unfassbar geil, das ist unfassbar geil“, jauchzt Fabian Schlach Die Nacht, das ist klar beim Blick in die Augen der glücklichen HSG-Handballer wird lang…