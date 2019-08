von unserer Sportredaktion

Leichtathletik: Neben den jungen Nachwuchsathleten Luzia Herzig (Engen) und Enrico Güntert aus Büsingen (beide noch U23) waren in Berlin auch ehemalige Bezirksathleten sehr erfolgreich, die für andere Vereine außerhalb der Region Hegau-Bodensee starten.

Sandra Dinkeldein auf Platz vier und sieben

Sehr erfolgreich schnitt Sandra Dinkeldein (Steißlingen) ab. Die Studentin kam über 100m mit 11,60s nahe an ihre Bestzeit heran, genauso wie über 200m. Hier erreichte sie als Vorlaufachte den Endlauf und wurde dann Siebte in ausgezeichneten 23,85s. Für die große Überraschung sorgte sie mit ihrer Staffel vom SV Werder Bremen, die nach 45,08s das Ziel als viertbeste Staffel erreichte. Sabrina Lindenmayer (Ludwigshafen) ist seit vielen Jahren bei Deutschen Meisterschaften über die Kurzhürden dabei. In diesem Jahr sprintete sie im Halbfinale über die 100m Hürdenstrecke in 14,12s und erreichte mit der 4x100m-Staffel des VfL Sindelfingen den achten Platz in 45,66s.

Pech für Timo Benitz

Bei den Männern verpasste Timo Benitz (Volkertshausen) knapp das Treppchen über 1500m (3:57,17min). Durch einen Sturz in der vorletzten Runde war für ihn das Rennen gelaufen. Wieder einmal hatte der vielfache Deutsche Meister Pech, als er über einen gestürzten Läufer stolperte, fiel und wertvolle Meter verlor. Er startet für die LG farbtex Nordschwarzwald.

Richard Ringers toller Endspurt

Den Titel des Deutschen Meisters holte sich Richard Ringer (Unteruhldingen), der auf seine Chance in der letzten schnellen Runde über 5000m bis 100m vor dem Ziel wartete und mit einem unwiderstehlichen Endspurt die Konkurrenz sicher hinter sich ließ. Seine Zeit: 14:01,69min. Er startet mittlerweile für den LC Rehlingen.

Anina Fahr mit persönlicher Bestleistung

Eine neue persönliche Bestleistung stellte Anina Fahr, die für den TuS Gottmadingen an den Start ging, über 400m Hürden auf. Die Athletin, die in Schaffhausen trainiert, freute sich zunächst über den Finaleinzug und verbesserte dann im Finale ihre persönliche Bestzeit unter die magische 60 Sekundengrenze auf 59,96s.

Neben den aktiven Athleten war Artur Hoppe (Mühlhausen-Ehingen) in Berlin als Wurf-Landestrainer tätig. Seine beiden Athleten Simon Bayer und Tobias Dahm holten Gold und Silber im Kugelstoßen. Der 31-jährige ehemalige Werfer ist im Kreis der Nationalmannschaft hoch angesehen und feierte in der Zeit als Landestrainer schon beachtenswerte Erfolge. (her)